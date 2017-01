Cent queixes repartides en tres blocs

? L'expedient informatiu obert per la Generalitat reparteix en tres blocs les 97 queixes investigades.

El primer bloc fa referència que no tots els conductors estaven formats en la ruta que havien de cobrir.

El segon bloc fa referència a les incidències que tenen a veure amb el funcionament dels vehicles, per exemple eixugaparabrises que, en algun moment, no han funcionat o portes que no ajusten o no tanquen com cal i que són una incidència mecànica petita però que té un impacte gran sobre la seguretat.

El tercer bloc és el dels horaris, que a vegades no s'ajusten amb els que hi ha marcats. Un cop posat en marxa el servei, queda palès que s'han d'ajustar perquè no coincideixen amb la realitat.