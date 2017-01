L´Agència de Salut acredita el restaurant del Congost i la cafeteria de la FUB

L´Agència de Salut Pública de Catalunya ha reconegut la tasca que realitzen en la promoció d´una alimentació saludable el Restaurant Complex Congost i a la cafeteria de la FUB, de Manresa.

L´organisme públic ha concedit l´Acreditació Amed al Restaurant Complex Congost pel fet de promoure l´alimentació mediterrània en la seva oferta gastronòmica, amb productes de proximitat i cuina mediterrània.

El restaurant és ubicat en un espai esportiu i l'alimentació mediterrània que ofereix, segons l´Agència de Salut Pública de Catalunya, contribueix d´una manera positiva a la promoció de la salut.

D´altra banda, la cafeteria Breic Cafè, de l´edifici principal de la Fundació Universitària del Bages (FUB) que enguany renova per dos anys més l´acreditació de què disposa des de l´any 2013, se li fa entrega del certificat Aquí sí: Fruita i salut per la seva promoció del consum de fruita fresca, variada, de qualitat i de proximitat complementant, d´aquesta manera, la seva oferta d´alimentació mediterrània i cardiosaludable.

La cap del Servei de Salut Pública del Solsonès, Bages i Berguedà i de l´Anoia, Ester Ibáñez, lliurarà el dimecres 25 de gener a 1/4 d´1 del migdia el certificat Amed a Cristian Nova Martínez, gerent i cuiner del restaurant Complex Congost. A continuació es dirigirà a la cafeteria restaurant Breic Cafè, de la FUB, per a lliurar la distinció a l´encarregada Florina Gargalac .

L´acreditació Amed

L´objectiu de l´acreditació Amed és promoure la salut a través de la millora de l´oferta, la identificació i la visibilització d´establiments de restauració que donen valor a l´alimentació mediterrània, en especial els de menú diari, ja que gairebé un 31% de la població adulta catalana menja fora de casa més d´una vegada a la setmana.

Els restaurants acreditats estan identificats amb un adhesiu a l´exterior que els visibilitza com a establiments Amed. Per aconseguir aquesta acreditació, els establiments han de complir un seguit de requisits, que són garantir que un 25% de l´oferta de primers plats sigui a base de verdures, hortalisses o llegums; oferir algun producte integral a la carta; incloure a l´oferta de segons plats un 50% de peix o carn magra; disposar de l´opció de baix contingut en greix, entre les postres làcties; utilitzar oli d´oliva per amanir i preparar els plats (per amanir preferiblement oli d´oliva verge o verge extra) i garantir un 50% de fruita fresca en l´oferta de les postres.

A més, també es demana als establiments acreditats que ofereixin als seus clients informació sobre opcions de lleure actiu a les zones pròximes als establiments (circuits, passejades, etc.), ja que el programa Amed també està associat a un concepte de vida activa i saludable.

Amed identifica restaurants, menjadors laborals, universitats i altres centres de formació, hospitals, residències, albergs, cadenes de restauració, a més de bars i restaurants. Actualment, a 133 municipis de tot Catalunya hi ha almenys un establiment Amed. Els 557 establiments acreditats tenen capacitat per oferir menús basats en l´alimentació mediterrània a més de 84.000 comensals diaris.

El certificat Aquí Sí: Fruita i Salut

Fruita fresca en tots els àpats a bars i restaurants és l´aposta per promoure el consum de fruita fresca, variada, de qualitat i de proximitat en els establiments de restauració del país. Aquí Sí: Fruita i salut és una campanya d´identificació de tots els establiments de restauració compromesos a oferir als clients racions de fruita fresca a punt per consumir.

L´objectiu és sumar el màxim de fruiteries, bars, restaurants i altres establiments per fer que el consum de fruita fresca sigui un hàbit estès en tot el territori i per a tota la població.