La teleassistència creix un 143% en deu anys a Manresa

El nombre de manresans amb dispositiu per alertar de que tenen una emergència no ha parat d´incrementar-se en els darrers deu anys. En la darrera dècada, el servei de teleassistència a la ciutat ha crescut d´una forma important, passant de 643 usuaris el 2006 als 1.564 el 2016, el que significa un increment del 143,2%.

El 2011 els usuaris eren 1.295 i el 2012 l'Ajuntament va fer una molt significativa ampliació del servei. En els darrers anys s´ha demostrat que la teleassistència a Manresa encara no ha tocat sostre i s´ha assolit la xifra de 1.564 usuaris, el 10,57% de les persones majors de 65 anys que resideixen a la ciutat. La majoria són ancians que viuen sols, el 54,6% del total.

Desgranant els diferents perfils de persones que reben l´assistència a distància es pot copsar que hi ha una majoria aclaparadora de dones (el 75,7%) i que són les persones d´edat més avançada que necessiten aquest tipus de servei assistencial. I és que el 57,8% dels usuaris tenen, precisament, més de 85 anys.

Unes xifres que van en consonància a les dades demogràfiques de la ciutat, ja que entre la població major de 65 anys, el 59,5% són dones. Una majoria que és més gran entre els ciutadans d´edats avançades, ja que entre els majors de 85 anys, hi ha un 68,9% de població femenina, segons els cens del 2015. L´altra franja d´edat més significativa del Servei Local de Teleassistència és la que va dels 65 als 84 anys, que representa el 40,4%.

El Servei de Local de Teleassistència disposa d´uns dispositius de seguretat; com detectors de fum i gas, de mobilitat i de caigudes que permet detectar si l´usuari està en una situació de risc o en una emergència a la llar. Aquests aparells que estan connectats a la central d´atenció.

La finalitat de l´assistència a distància es que les persones que viuen soles, o que estan moltes hores sense companyia, tinguin una resposta assistencial ràpida en situació d´emergència, sols prement un botó. El sistema consisteix en un aparell que, connectat de forma permanent a una centraleta, permet rebre la senyal d´alarma i realitzar, periòdicament, un control i seguiment preventius de la seva situació.

Mesures especials pel fred

Durant els dies en què el mercuri dels termòmetres va baixar fins als mínims més importants dels darrers cinc anys, els tècnics del servei de teleassistència van trucar a les persones més vulnerables, i les que viuen en cases aïllades, per aconsellar sobre com havien d´afrontar les temperatures gèlides i, també, per preguntar sobre el seu estat de salut.

Durant els dies més crítics, entre el 17 i 19 de gener, es van controlar 92 domicilis des del servei de teleassistència de Manresa.

El protocol que se segueix en aquests casos és trucar tres cops en diferents moments del dia i si no es pot contactar amb ells, es pregunta a un familiar sobre el seu estat de salut.