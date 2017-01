Darrers dies per presentar propostes als pressupostos participatius

El 31 de gener és el darrer dia per presentar propostes als pressupostos participatius d'enguany.

El pressupost participatiu té una dotació de 200.000 euros, però els projectes hauran de tenir un cost màxim de 50.000 euros cadascun i podran ser destinats a millorar l'espai públic, l'urbanisme, els equipaments de la ciutat, o adreçats a finançar activitats o serveis a les persones.

En aquesta edició també es triaran un mínim de 4 projectes, si bé es podran tirar endavant els següents projectes més votats fins a esgotar la partida prevista de 200.000 euros.

Els procés de pressupostos participatius incorpora aquest any també els 120.000 euros en inversions territorials dels districtes –30.000 per cadascun– i continuarà amb els treballs d'explicació del pressupost destinat a cada àmbit en el marc dels Consells Municipals Territorials i Sectorials, i una sessió oberta on s'explicarà el pressupost municipal.

Podran presentar propostes les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes i els majors de 16 anys empadronats a Manresa presentant el formulari que es trobarà a la web, imprès a l'OAC, o bé mitjançat un correu electrònic a participació@ajmanresa.cat.