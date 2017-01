La Fundació Rosa Oriol reparteix roba d'abric

La Fundació Rosa Oriol va recollir roba d'abric i mantes per repartir-la entre les famílies derivades pels Serveis Socials que van a buscar menjar a la plataforma d'aliments. La crida va ser tot un èxit i el repartiment es fa entre aquesta setmana i la vinent. Abans-d'ahir es va fer matí i tarda, i ahir només al matí. En total, fins ara, hi han passat 165 families. Dilluns i dimarts de la setmana vinent es tornarà a fer en els mateixos horaris. L'escola FEDAC, abans Dominiques, hi ha col·laborat amb una recollida especial de roba per a l'ocasió i amb l'aportació de 220,50 euros que va recaptar en un esmorzar solidari. -G.C.