L'Ajuntament només ha cobrat sencers 5 dels 17 enderrocs que ha fet en 8 anys en lloc dels amos

Els darrers vuit anys, entre el 2009 i el 2017, l'Ajuntament ha executat de manera subsidiària (en lloc dels seus propietaris) disset enderrocs, tretze dels quals al Centre Històric. De tots, només n'ha cobrat sencers cinc, i tres parcialment. El darrer que ha cobrat, el del número 14 del carrer de Sant Miquel, no ha inclòs l'enderroc de tota la finca com en el cas de la resta, sinó un de parcial i la seva estabilització per evitar-ne l'esfondrament mentre els amos decideixen què hi fan.

El quatre darrers enderrocs subsidiaris de l'Ajuntament han coincidit en menys d'un mes i encara els està duent a terme. Un, al carrer de Sant Bartomeu, estava planificat, però els altres tres, a la Baixada dels Drets cantonada amb la plaça de Sant Ignasi, van ser d'urgència, com ha passat altres vegades, per exemple, els que va fer al carrer de Magraner 16 i al Camp d'Urgell 34 i 36 entre l'octubre del 2009 i el gener del 2010. Sigui un cas o l'altre, el consistori fa la feina i la cobra després a la propietat de l'immoble.

Tres edificis deshabitats



L'enderroc de les tres finques que hi ha entre la Baixada dels Drets i la plaça de Sant Ignasi la va motivar l'esfondrament, la matinada del 19 de de desembre, de tot el sostre i l'interior de la finca número 4 de la Baixada dels Drets, que va enfonsar la paret mitgera amb la finca dels costat, la número 2 (que també donava a la plaça de Sant Ignasi amb el número 20). Les dues cases estaven deshabitades i l'Ajuntament ja havia actuat subsidiàriament en la número 2 per rehabilitar-ne la façana. L'11 de gener –no havia passat ni un mes– va declarar en ruïna l'edifici de la plaça de Sant Ignasi número 19, al costat del que ja anava a terra al número 20. Com els altres dos, també estava deshabitat.

Es tracta de tres edificis d'entre mitjan segle XIX i principi del XX que, quan estigui acabat del tot l'enderroc, deixaran un forat al xamfrà de 790 m2 (més del doble del que va deixar l'edifici on hi havia el bar Perdiu, al Passeig cantonada amb la Muralla, de 334 m2).

El 10 de gener, entremig dels tres enderrocs, l'Ajuntament va anunciar l'inici del de la finca número 23-25 del carrer de Sant Bartomeu, al barri de les Escodines, cantonada amb el carrer d'Aiguader. Va informar que el 2011, després de fer-hi una inspecció, havia demanat a la propietat que hi obrés per garantir-ne la seguretat, i que el 2012 va fer-hi una nova inspecció i va comprovar que no hi havia fet res, de manera que va decidir programar l'enderroc, que no ha fet fins ara.

Una mitjana de dos per any



Aquest ritme d'enderrocs subsidiaris, amb una mitjana de dos per any i majoritàriament al Centre Històric, és molt indicatiu que Manresa té un parc d'habitatges envellit i que sovint està abandonat, ja sigui per la desídia dels seus propietaris o perquè no ho poden pagar, amb el perill que això comporta per a les persones que viuen en aquestes cases, en el cas de les que estan habitades, i per a les finques veïnes.

Un bon exemple que n'hi ha molts que no paguen són els enderrocs que encara té pendents de cobrar l'Ajuntament. A banda dels tres a la Baixada dels Drets, que no té comptabilizats, hi ha els següents: el del carrer de Sant Bartomeu 23-25, amb un cost de 60.90,69 euros, actualment en execució; 33.545,69 euros de l'enderroc del número 16 del carrer de Magraner (gener del 2010); 39.901,89 euros del número 19 del carrer de Sant Bartomeu (febrer del 2015); dels 46.963,66 euros del carrer d'Aguader 9 i 11 (maig del 2009) n'ha cobrat el 8,3%; 24.800,56 del carrer de Ginjoler 27 (febrer del 2011); al passatge de Tudela 20 n'ha cobrat el 21,6% de 10.101,39, i al carrer de Pedregar 9-11 i al d'en Botí 8 (gener del 2011) el deute puja a 26.885,12 euros. En total, té pendents de cobrar més de 236.000 euros, sense comptar el que costaran els tres enderrocs que està fent a la Baixada dels Drets amb la plaça de Sant Ignasi.

N'ha cobrat cinc



De les disset actuacions subsidiàries que ha portat a terme l'Ajuntament des del 2009, les que ja ha cobrat són l'esmentada al carrer de Sant Miquel 14, que és un dels edificis que sustenten l'arc del carrer d'en Botí del segle XIV i en el qual va intervenir per evitar que s'esfondrés. El cost va ser de 71.990,76 euros. També ha cobrat l'enderroc dels números 34 i 36 al carrer del Camp d'Urgell (octubre del 2009), que van pujar a 29.155,47 euros; el de la carretera d'Igualada 5-7 (gener del 2013), amb un cost de 19.065,10 euros, i va cobrar mitjançant una compensació, que no ha concretat, els 80.571,88 euros que va costar, el novembre del 2012, l'enderroc del número 9 al carrer de les Saleses. En total, més de 200.000 euros.

Actuacions de la propietat



Al marge d'aquests disset enderrocs en què l'Ajuntament ha actuat de manera subsidiària, n'hi ha d'altres en què la que ha actuat ha estat la propietat directament. Un exemple és l'enderroc, a final del 2011, de l'edifici del carrer de la Dama on hi havia hagut el cinema Goya, i on ara, al solar que en va quedar, hi ha un aparcament amb zona blava. El 2014, un de molt sonat va ser el de l'edifici que fa cantonada entre el passeig de Pere III i la Muralla de Sant Domènec. S'havia de fer més a poc a poc del que es va acabar fent perquè hi van entrar a robar les bigues i això va provocar que s'esfondrés. Dins del que es considera propietat també hi ha l'Ajuntament, que, per mitjà de l'empresa municipal Fòrum, també fa enderrocs de les seves finques, com el que va realitzar el 2006 al número 21 de la Muralla de Sant Francesc. En aquest cas hi vivia gent.

L'interrogant que queda en suspens és quants edificis més hi ha a Manresa, principalment al Centre Històric, on hi ha el parc més vell, en una situació d'abandonament que els converteixi tard o d'hora en carn d'enderroc.