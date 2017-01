L'organització de l'Aixada comptarà aquest any el públic assistent a la fira

L'organització de l'Aixada comptarà enguany el nombre de persones que visiten la fira. La mostra es durà a terme els dies 25 i 26 de febrer, i celebrarà la vintena edició. El recompte d'assistents anirà a càrrec de la Fundació Universitària del Bages (FUB), que és l'entitat administradora de la Festa de la Llum. És una de les principals novetats d'enguany juntament amb nous espais com la plaça Gispert i el car-rer Vilanova, i l'estrena de nous espectacles.

Comptar la gent que assisteix a un esdeveniment s'està convertint en norma. A la darrera Festa Major de Manresa es va fer amb el castell de focs del parc de l'Agulla. Es va xifrar en més de 18.000 persones. Per al regidor de Turisme, Joan Calmet, és important passar de la percepció a saber el nombre de persones que participen en una activitat. La sensació que hi ha a l'Ajuntamet és que, juntament amb la Mediterrània, l'Aixada és la segona activitat que porta més visitants a Manresa. «Des d'una perspectiva de promoció de la ciutat és un esdeveniment que no podem obviar. Ens hi hem de centrar i saber la gent que hi ha per donar-hi més incidència en el futur» (Vegeu desglossat).

Ahir es va fer la presentació de l'Aixada al carrer del Balç. Un dels personatges que hi van aparèixer de sorpresa va ser el rei Pere III. «En el futur us dedicaran un dels principals carrers de la ciutat», li va dir Calmet.

L'Aixada inclourà nous espectacles com els Jocs del Dimoni, un pagès que es ven l'ànima al dimoni perquè plogui, o Baixem a la ciutat, que narra la història d'una família de Viladordis que va a Manresa a treballar. Al sector plaça Gispert i carrer Vilanova s'oferiran diverses activitats com el tribunal a uns infidels.

Altres espectacles es renoven com els dels músics itinerants Ministers, que celebren 10 anys, o bé els Morabians i del col·lectiu de jueus. Així mateix canviaran els principals personatges protagonistes de la fira com el mateix rei Pere III. «Intentem que la part artística de la fira sigui atractiva i acurada, i que els espectacles que s'hi fan tinguin qualitat, tant els centrals com els que ofereixen les entitats», va assegura el cordinador d'aquesta àrea, Iván Padilla.

El president de l'Associació Manresa de Festa, Joan Orriols, va destacar el compromís de les entitats i la seva gent amb la fira. Va anunciar que s'han potenciat les activitats infantils i els tallers. Aquest any l'Aixada tindrà 204 parades a més a més de les de demostracions d'artesans i oficis.

A la presentació de la fira es va tenir un record per Pere Garcia i Joan Cirera, vinculats a l'Aixada aquests vint anys i que han mort recentment.