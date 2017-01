Manresa tindrà una font pública d'aigua refrigerada

No és la primera del món -als parisencs jardins de Reuilly hi ha una font pública que ofereix tant aigua amb gas com a temperatura ambient i freda- però potser és la més refrigerada del planeta, ja que de les seves tres aixetes rajarà líquid a entre 5 i 6 graus centígrads, mentre que la de la capital francesa ho fa a 7 graus.

Allò innegable, però, serà que quan el dia 18 de febrer s´inauguri la font pública d´aigua refrigerada a l´avinguda Universitària Manresa guanyarà una font pública singular.

S'instal·larà just al costat de les escales d´accés a l´edifici principal de la FUB coincidint amb el fet que la Fundació Universitària del Bages és l´administradora de les festes de la Llum d´enguany.

La Font Freda, com serà batejada, està en aquests moments en construcció a les instal·lacions d´Aigües de Manresa. També s´està obrint la rasa i fent la connexió a la canalització d´aigua i a la xarxa elèctrica. Requerit per aquest diari sobre la instal·lació, el director general de la FUB, Valentí Martínez, ha explicat que «com administradors de les festes de la Llum, que també són les de l´aigua, vam voler precisament portar l´aigua al campus universitari mitjançant una font pública».

La FUB va posar en coneixement de la Junta de la Sèquia, membre del patronat de l´associació La Misteriosa Llum, aquesta voluntat i Aigües de Manresa es va posar en marxa per materialitzar-la.

Quan s´estava ideant quin tipus de font seria va ser quan el director-gerent d´Aigües de Manresa, Josep Alabern, va tenir la idea de construir-la afegint-hi un sistema de refrigeració que la singularitzi.

Alabern ha explicat que molts consumidors diaris d´aigua de l´aixeta s´estimen més tenir les gerres a la nevera per consumir-la freda.

Sense prendre com a model cap altra font, Aigües de Manresa va dissenyar una font de 1,85 centímetres d´alçada i un metre i mig d´amplada, amb tres aixetes, que a banda i banda tindrà dues peces de formigó en forma de ´L´..

A banda del nom de Font Freda, hi haurà els anagrames d´Aigües de Manresa i de la FUB i la frase: «L´actitud és la diferència», explica Valentí Martínez, en consonància amb l´enfocament que la FUB, com administradora de les festes, ha volgut donar a la celebració, que tindrà com a eix central la divulgació dels valors positius, els mateixos que el segle XIV van fer possible la sèquia.

Cal recordar que una de les novetats de les festes de la Llum d'enguany és la instauració del Premi Sèquia per tal de reconèixer persones i institucions vinculades a la ciutat que destaquin per la seva actitud compromesa amb el benestar col·lectiu i per la seva capacitat per sobreposar-se davant l'adversitat. En resum, guardonar els hereus de l'esperit dels manresans del segle XIV que van fer possible el canal de la sèquia malgrat totes les vicissituds amb què va topar.



També hi ha fonts de vi i cervesa

A la població navarresa d´Ayegui hi ha el Monestir de Santa Maria la Real de Irache, que en un mur que dóna al Camí de Sant Jaume té una font d´aigua i de vi. El mateix passa a la població italiana d´Abruzzo, per on passa el Cammino di San Tommaso. A Zalec (Eslovènia) tenen una font de cervesa, però cal comprar una tassa per poder beure.