Mesures especials per l'onada de fred

? Durant els dies en què el mercuri dels termòmetres va baixar fins als mínims més importants dels dar-rers cinc anys, els tècnics del servei de teleassistència van trucar a les persones més vulnerables, i les que viuen en cases aïllades, per aconsellar sobre com havien d'afrontar les temperatures gèlides i, també, per preguntar sobre el seu estat de salut.

Durant els dies més crítics, entre el 17 i 19 de gener, es van controlar 92 domicilis des del servei de teleassistència de Manresa.

El protocol que se segueix en aquests casos és trucar tres cops en diferents moments del dia i, si no es pot contactar amb ells, es pregunta a un familiar sobre el seu estat de salut.