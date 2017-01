El PP es burla de l´acte de Puigdemont a Brusel·les dient que es podria haver fet a Manresa

L'eurodiputat del Partit Popular Ramon Luís Valcárcel ha assegurat que el fet que "cap representació rellevant" de l'Eurocambra assistís a l'acte del President de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, "ja en si mateix defineix" l'esdeveniment i, amb un to de burla ha afegit que es podria haver celebrat "en qualsevol altre" lloc, "fins i tot a Manresa".

El vicepresident del Parlament Europeu ha volgut així restar importància a la conferència del president de la Generalitat que va tenir lloc aquest dimarts afirmant que no es va organitzar "sota el paraigua institucional" de l'Eurocambra.

"No va ser un acte ni de bon tros sota el paraigua institucional, sinó un acte que se celebra en un espai, el Parlament Europeu, com bé es va poder haver celebrat en qualsevol altre espai de Brussel·les o fins i tot a Manresa. Per què no?", s'ha preguntat irònicament en declaracions als mitjans abans d'assistir a l'esdeveniment titulat 'Catalunya, cor econòmic d'Espanya i d'Europa', organitzat per l'eurodiputada de l'Aliança de Liberals i Demòcrates Europeus (ALDE), Teresa Giménez Barbat.

Segons el parer de Valcárcel, el fet que "cap representació rellevant" de l'Eurocambra assistís a l'acte de Puigemont "ja en si mateix defineix" l'esdeveniment. "En qualsevol cas, patètic, perquè fer ús d'una institució perquè no estigui ni tan sols en aquest acte ..."

També ha assenyalat que la conferència va ser "més del mateix", ja que es va parlar d ' "una Catalunya oprimida per una Espanya opressora", una posició que en la seva opinió "no respon ni de bon tros a la realitat".

A més, el vicepresident de l'Eurocambra ha apuntat que cal "construir" i ha recalcat que no es pot visitar la cambra europea per "destruir sota una suposada opressió". "Catalunya és una gran regió, una part essencial i fonamental per a Espanya", ha destacat, per després subratllar que "no es pot concebre Espanya sense Catalunya" de la mateixa manera que a ell li costa "concebre Catalunya sense Espanya".

Per la seva banda, l'empresari i president de Empresaris de Catalunya, Josep Bou, ha assegurat que és "una sorpresa" el fet que l'esdeveniment d'aquest dimecres hagi tingut lloc un dia després de la conferència de Puigdemont, encara que aquest fet no li desagrada "en absolut" perquè "és bo que la ciutadania sàpiga què pensa la Generalitat i què pensen els empresaris".

També en declaracions als mitjans, Boy ha afirmat que els anys entre 2012 i 2016 coincideixen amb la marxa d'empreses de Catalunya, de les quals "gairebé la meitat" ha traslladat la seva seu a Madrid. "Ens dol profundament, perquè els catalans creiem que Catalunya ha de seguir sent el motor econòmic d'Espanya", ha defensat.

"Tenim a les nostres esquenes el 20% del PIB. Podem contribuir moltíssim a que aquesta nació continuï unida i a reforçar la unitat del mercat. Això és bàsic per a la nostra economia", ha afegit