Alerta de neu: Una tímida precipitació deixa aiguaneu als carrers de Manresa

Els primers flocs d'una tímida nevada han fet acte de presència als carrers de Manresa, aquest dimecres al migdia. Cap als voltants de 2/4 de 12, una precipitació en forma d'aiguaneu s'ha deixat notar de forma intermitent a diversos barris de la ciutat sense arribar a acumular-se al paviment.

Previsió de nevades a la Catalunya central

Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu la possibilitat de nevades avui a partir del migdia en diverses comarques de la Catalunya Central (com ara el Berguedà, el Moianès, el Solsonès i l´Alta Anoia) i al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona. D´entrada, segons el Meteocat, ahir a la nit no es preveia que la nevada fos ni extensa ni abundant, però calia seguir-ne l´evolució. Per aquest motiu, Protecció Civil va activar la fase alerta del pla Neucat.

Les previsions indicaven que l´entrada d´una massa d´aire fred pot portar nevades a partir d´avui a primera hora del matí a algunes comarques del Pirineu i el Prepirineu i, hores després, a la Catalunya Central, als Vallesos i en punts del litoral de Barcelona, amb gruixos de més de dos centímetres a cotes superiors a 500 metres. A partir del migdia, la cota de nou se situarà al voltant dels 400 metres i, puntualment, per sota.

A les comarques del Solsonès, el Berguedà, la Cerdanya, l´Alt Urgell i el Moianès la probabilitat de nevades és superior, atesa la seva altitud superior a 500 metres. Algunes de les carreteres de la Catalunya Central que es poden veure afectades són l´eix Transversal (a la zona de l´Anoia, el Moianès i Osona), la A-2 (entre Collbató i Cervera); la C-37, a Igualada; i l´eix del Llobregat (C-16), sobretot a l´alt Berguedà i a la Cerdanya.