Bars del Barri Antic sumen forces per fer un Tap´antic setmanal: el Pintxo Pote

El passat mes de juny, amb motiu de les festes del Barri Antic, va néixer el Pinxo-Pote, una inciativa que, seguint l'estela del Tap'antic que es fa per la Festa Major de Manresa i que sempre és un èxit, proposa, tots els dijous, a partir de les 8 del vespre, una tapa i un 'pote' (beguda) per 2 euros. Les tapes dels bars que s'hi han sumat busquen la originalitat i la qualitat.

Els responsables de la iniciativa destaquen que el Barri Antic es troba "en un gran moment a nivell de restauració. Hi ha molts locals i amb estils molt diferents que ofereixen una proposta molt variada, fent molt interessant l'opció de què els clients voltin per diversos locals per sopar i fer copes en una mateixa nit". Hi afegeixen que "el fet de que hi hagi tanta bona harmonia entre tots fa que els clients ho percebin i ho gaudeixin".

Els bars que hi participen, segons la informació aportada, són els següents: 2d Sushi, 7 Turons, Cafè del Taller, Cal Bisbe, Do ut Des, El Quinze, El Rostoll, L'Havana, Nou Jutjat, Rubiralta, Sidreria Chelo, Taverna 1913 i Toni's