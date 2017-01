En directe: Ple de l´Ajuntament de Manresa

ORDRE DEL DIA



I. PART DISPOSITIVA

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

Aprovació, si escau, de l´esborrany de l´acta núm. 13, que correspon a la sessió del Ple del dia 22 de desembre de 2016.

2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1 Donar compte de la Resolució de l´alcalde, núm. 10804, de 13 de desembre de 2016, sobre aprovació de l´expedient de modificació de crèdits núm. 22/2016.

2.2 Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Recursos Humans i Transparència, núm. 10796, de 19 de desembre de 2016, sobre contractació en règim laboral temporal per obra o servei determinat, per màxima urgència, de dues persones com a tècniques de grau mitjà educadores socials per realitzar tasques al Casal de Nadal als Centres Oberts.

2.3 Donar compte de la Resolució de l´alcalde, núm. 10893, de 22 de desembre de 2016, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs d´enderroc dels dos edificis situats al núm. 4 i al núm. 2 de la Baixada dels Drets de Manresa.

2.4 Donar compte de la Resolució de l´alcalde, núm. 15, de 5 de gener de 2017, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs d´apuntalament de l´immoble del carrer Sobrerroca, núm. 27 de Manresa.

2.5 Donar compte de la Resolució de l´alcalde, núm. 203, de 17 de gener de 2017, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs d´enderroc de l´edifici de la Plaça Sant Ignasi núm. 19 de Manresa.

2.6 Donar compte de l´informe Trimestral de Tresoreria, de 12 de gener de 2017, sobre la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s´estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (4t trimestre 2016).

3. ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1 Presa de possessió del senyor José Antonio Sierra Grande com a regidor de l´Ajuntament de Manresa, que pertany a la llista electoral de Democràcia Municipal (DM).

4. ÀREA D´HISENDA I GOVERNACIÓ

4.1 Regidoria delegada d´Hisenda i Organització

4.1.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de l´acceptació de la renúncia formulada per la Fundació Sociosanitària de Manresa, al dret real de superfície sobre una finca de titularitat municipal ubicada al sector de la Parada de Manresa.

4.1.2 Dictamen sobre aprovació, si escau, de les modificacions al text de l´Organigrama Funcional aprovat per acord de Ple del dia 21/7/2016 i aprovació d´un nou text de l´Organigrama Municipal de l´Ajuntament de Manresa.

4.1.3 Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació parcial del Conveni de col·laboració subscrit el 19/03/2002 amb les entitats Bàsquet Manresa S.A.D. i Foment del Bàsquet Fundació Privada.

4.2 Regidoria delegada de Recursos Humans i Transparència

4.2.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, de les retribucions del personal al servei de l´Ajuntament de Manresa per a l´any 2017.

4.3 Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana

4.3.1 Dictamen sobre aprovació, si escau, del Pla d´Actuació Municipal per a accidents en el transport de mercaderies perilloses.

5. ÀREA DE TERRITORI

5.1 Regidoria delegada de Planejament i Projectes Urbans

5.1.1 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la minuta del conveni urbanístic a subscriure amb ANIDA OPERACIONES SINGULARES, SA i EIX IMMOBLES, SL, per a la cessió i compensació d´edificabilitat.

5.1.2 Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del projecte d´obres complementàries i refós d´obres bàsiques d´urbanització (Modificació). Pla Parcial Plana del Pont Nou.

6. PROPOSICIONS

6.1 Proposició del Grup Municipal de la CUP per exigir el final de les altes mèdiques injustificades i per reivindicar el dret de les persones a emmalaltir amb dignitat.

6.2 Proposició del Grup Municipal de la CUP de suport institucional al referèndum d´autodeterminació i a l´impuls del procés constituent.

6.3 Proposició dels Grups Municipals de CDC i ERC de suport al sector agroalimentari català.

6.4 Proposició dels Grups Municipals del PSC, CDC, ERC, CUP, C´s i del regidor Miquel Davins, d´adhesió a la campanya "Casa Nostra és Casa Vostra".

7. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

II. CONTROL DE L´EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

8. Donar compte de les resolucions dictades per l´alcalde i els regidors i regidores delegats de l´Alcaldia des de l´anterior donació de compte al Ple municipal.

9. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat núm. 57, 58, 60, 1 i 2, que corresponen als dies 13, 20 i 27 de desembre de 2016, i 3 i 10 de gener de 2017, i de l´acta de la Junta de Govern Local amb caràcter públic núm. 53, del dia 15 de novembre de 2016.

10. Donar compte d´escrits que justifiquen recepció d´acords adoptats pel Ple de l´Ajuntament de Manresa.

11. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L´EQUIP DE GOVERN