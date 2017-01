Manresa i el Bages envien 10 autocars a la concentració de suport a Mas, Ortega i Rigau

Un mínim de 10 autocars sortiran de Manresa i diverses poblacions del Bages el pròxim 6 de febrer per donar suport a l´exPresident Artur Mas, a l´exvicepresidenta Joana Ortega i a l´exconsellera d´Ensenyament Irene Rigau en la seva compareixença davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a causa del 9N. Aquest dijous una trentena de representants d´entitats, associacions i partits sobiranistes de Manresa han expressat el seu suport als encausats en un acte a la seu d´Òmnium Cultural de Manresa.

Els autocars sortiran de l´estació d´autobusos de Manresa i de diverses poblacions de la comarca a primera hora del matí tenint en compte que la concentració a Barcelona s´ha fixat per a 1/4 de 9. El dirigent de l´Assemblea Nacional Catalana a Manresa, Antoni Bozzo, ha fet una crida a tota la «gent demòcrata» a assistir a la concentració de suport «amb el convenciment que això va de democràcia i que les urnes no s´imputen».

El president d´Òmnium Cultural a Manresa, Jordi Corrons, ha assegurat que l´acte de suport a Mas, Ortega i Rigau també es convoca en «defensa de la gent i de la seva opinió», i del seu «vot lliure». Per a Corrons, és una concentració per preservar «l´expressió lliure del vot i l´acte democràtic dels catalans. I dir que ho farem tantes vegades com faci falta».

Al mateix acte Josep Camprubí ha remarcat que la cita del 6 de febrer s´organitza no en defensa del sobiranisme «sinó del concepte de democràcia i de la possibilitat de votar».

Per assistir a la concentració amb els autocars organitzats per Òmnium i l´ANC de Manresa i el Bages cal inscriure´s fins el pròxim 2 de febrer a l´Espai Òmnium de Manresa, al carrer Sobrerroca, al telèfon 872 63 21 o bé per internet a la pàgina web de l´entitat i de l´Assemblea. El preu és de 6 euros per persones. Els 10 autocars es podrien ampliar el funció de la demanda.