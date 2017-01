Manresa diu adéu avui a la Rosita de les cadires a la sala Montserrat de Fontanova

A Manresa hi ha una prova del cotó per comprovar que una persona coneix la ciutat: que sàpiga qui és la Rosita de les cadires. Ahir, Rosita Cases Trellisó va morir als 88 anys. En feia sis que ja no es cuidava de cobrar als qui seien en alguna de les 450 cadires verdes que ocupen un tram del Passeig quan arriba el bon temps, després de fer-ho 52 anys, amb el seu marit i, quan es va quedar vídua, sola. Malgrat haver-se retirat, el seu nom continuava viu en la memòria de molts manresans perquè ella i les cadires formen part de la història de la ciutat. Segons hauria deixat dit al seu testament, ara que ja no hi és, la propietat de les cadires passarà a l'Ajuntament.

L'abril del 2010, quan va anunciar que es retirava i que havia cedit les cadires a l'Ajuntament, la Rosita, nascuda a Solsona el 28 d'abril del 1928, va expressar un únic desig: que si ella faltava «no desapareguin les cadires». L'Ajuntament va buscar una substituta, Carme Canals, que només va durar un estiu. A partir del següent, i fins l darrer, n'ha tingut cura el sastre senegalès Mbaye Faye.

>«Molt treballadora»

Ahir, Rosa Maria Ballabriga, filla d'una cosina de Cases, va informar a Regió7 que la Rosita li havia dit que deixaria estipulat en el seu testament que, quan morís, les cadires quedessin en propietat de l'Ajuntament, que ja les col·locava i emmagatzemava, mentre que ella havia acordat la gestió amb la persona que n'ha tingut cura els darrers anys. Ballabriga la va recordar com una persona «molt treballadora», «elegant» i que, quan calia, «tenia caràcter. No es deixava prendre el pèl».

L'alcalde, Valentí Junyent, va lamentar la pèrdua d'una «persona estimada i entranyable que trobarem a faltar». Va comentar que «ha estat molt apreciada per diverses generacions de manresans, que la recordaran com una persona molt popular i també molt elegant. També va estar activa fins fa poc temps. De fet, va tenir encara una intervenció al programa de TV3 Divendres, que es va fer des de Manresa amb motiu de la Festa de la Llum de l'any passat. La Rosita va saludar des del balcó de la residència on vivia». Ahir, Junyent, que havia visitat la Rosita a la residència «diverses vegades», va anar al tanatori perquè avui no podrà assistir al funeral.

>El funeral és a 2/4 de 12

El funeral de la Rosita, que no va tenir fills i deixa poca família, serà avui, a 2/4 de 12 del migdia, a la sala Montserrat de Fontanova. Tenia una malaltia i, si bé disposava d'un pis al carrer de Sobrerroca, on va viure mentre va poder, els darrers anys ha estat a la residència de la Casa Padró.

El 2010, en una entrevista concedida al diari en què va repassar la seva vida, va voler recordar el seu casament amb Àngel Prats Cots a la capella del claustre de Solsona, el 9 de desembre del 1956, tres mesos després de conèixer-se a Puig-reig. Tenien 28 i 30 anys i es van instal·lar a Manresa. Va assegurar que «va ser un amor a primera vista, dels d'abans», i una jugada del destí perquè la intenció d'ella aquell dia era anar a ballar amb una colla d'amics a Tragó de Peramola, però un accident la va obligar a anar a Manresa i d'allà, amb moto, a Puig-reig. El seu marit havia heretat les cadires del seu pare. Quan es va casar, seure al Passeig costava 2 rals. Els anys 90, 15 pessetes els dies feiners i 25 els festius, i actualment, 50 cèntims. De més d'un miler al principi, les cadires van passar a 750 els anys 80, a 535 els 90, i a 450 actualment.

Un homenatge espontani

El 2009 es va crear un grup de Facebook d'amics de la Rosita per reivindicar la seva empremta i la de les seves cadires, de les quals n'hi ha la primera referència el 1908. Fins i tot van fer una trobada, l'abril d'aquell any, per homenatjar-la, a la qual van assistir un centenar de persones.

Al llarg de tots els anys que se'n va cuidar, la Rosita va posar puntualment les cadires el Divendres Sant. Començava a treballar a les 6 del matí per deixar-ho tot net i preparat i, si calia, plegava a la matinada. El 1999 l'Ajuntament va demanar al Consell Nacional de Dones d'Espanya que concedís la Medalla President Macià a la Rosita per la seva dedicació a mantenir viu el servei de les cadires, i el 2007 va participar en l'exposició «Volts de Passeig», amb imatges i textos sobre l'artèria manresana. Regió7 la va entrevistar diverses cops, un el 2002, per parlar del vehicle que conduïa: un Chrysler automàtic de color vermell.