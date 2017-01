Manresa participa a Montgat en el cicle de passejades per a la gent gran "A cent cap als 100"

Dimecres, 25 de gener, un grup de trenta-tres manresans i manresanes que participen en el cicle de passejades per a la gent gran "A cent cap als 100" van visitar el municipi de Montgat amb un recorregut de 9 km per l´entorn de la Serralada Litoral. El cicle està organitzat per les Regidories d´Esports i de Gent gran de l´Ajuntament de Manresa amb la col·laboració de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes.

"A cent cap als 100" és un projecte impulsat per la Diputació de Barcelona que va néixer l'any 2001 per promoure l´intercanvi entre diferents municipis. Ofereix la possibilitat a les persones grans de conèixer diferents entorns geogràfics i de viure la natura d'una manera adaptada a les seves possibilitats, amb uns recorreguts suaus i assequibles per pistes forestals o camins de muntanya en distàncies no majors de 10 km ni inferiors als 6 km. Un dels objectius principals s'adreça a fomentar les relacions interpersonals i de grup.

El cicle permet participar en quatre passejades pels diferents municipis que formen el grup d´intercanvi i una cloenda. Les properes sortides programades per aquest curs seran el dia 22 de febrer a Molins de Rei, el 29 de març a Begues i la sessió de cloenda, a mitjans de maig, organitzada per la Diputació de Barcelona que acollirà el total dels 56 municipis que participen en el projecte.

Les persones que vulguin participar-hi han d´inscriure´s al programa Pas a pas, fent salut de l´Ajuntament de Manresa, mitjançant trucada telefònica al telèfon 010.