Més de 130 candidats han optat al deganat i la direcció general de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC

Més de 130 candidats s´han presentat per ocupar el deganat de la facultat de Medicina de la Universitat de Vic-Universitat Catalunya Central (UVic-UCC) i la direcció general de la fundació general que gestionarà el centre. La convocatòria es va fer a través d´un concurs públic. El degà serà el doctor en Medicina Ramon Pujol, i el director general Joan Guanyabens.

Pujol i Guanyabens seran els encarregats de posar en marxa tots els engranatges de la futura Facultat de Medicina de Vic i Manresa. Entre les prioritats del degà hi ha el desplegament d´un pla d´estudis que pretén ser innovador des del punt de vista pedagògic i clínic.

El passat octubre el Consell Interuniversitari de Catalunya va aprovar incloure el grau de Medicina de la UVic-UCC a la programació del curs universitari 2017-2018. El projecte està pendent ara que el ministeri d´Educació del govern central aprovi les 90 places sol·licitades per al primer curs dels estudis universitaris.



El degà i el director general



Ramon Pujol és doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona (UB) i especialista en Medicina Interna. Ha desenvolupat bona part de la seva trajectòria a l´Hospital de Bellvitge i ha exercit durant anys com a professor de la facultat de Medicina de la UB.

Per altra banda Joan Guanyabens ocuparà el càrrec de director general de la Fundació d´Estudis Superiors de Ciències de la Salut (FESS), entitat titular de la facultat. Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la UB i màster en Gestió Universitària, els últims anys ha treballat en l´ús i l´aplicació de les noves tecnologies en l´àmbit sanitari.

Tant Guanyabens com Pujol han estat nomenats pel patronat de la FESS després de superar un concurs públic i obert. Una comissió formada per representants de la Fundació Universitària Balmes de Vic, titular de la universitat, de la Fundació Universitària del Bages, i experts externs van participar en la selecció. En el cas del degà de la Facultat de Medicina el nomenament també ha comptat amb la proposta favorable del rector de la UVic-UCC, Jordi Montaña.

La Facultat de Medicina s´ha de posar en marxa el pròxim curs 2017-2018. Segons la UVic-UCC, el pla d´estudis incorporarà elements innovadors des del punt de vista pedagògic com per exemple l´ensenyament basat en resolucions de casos clínics. Els grups seran reduïts i bona part de les classes s´impartiran en anglès. Serà de caràcter privat. Els estudis costaran a l´entorn de 12.000 euros l´any. Disposarà d´un sistema de beques per ajudar econòmicament entre el 10 i el 15 % dels estudiants i també un sistema de préstecs.

La central de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC serà a l´antiga fàbrica de Can Baumann a Vic, i també comptarà amb unitats docents a Manresa.