Renúncia de la Fundació Sociosanitària al solar per fer una residència a la Parada

El ple de l´Ajuntament de Manresa ha aprovat l´acceptació de la renúncia de la Fundació Sociosanitària de Manresa (FSSM) al terreny cedit per l´Ajuntament al sector de la Parada perquè construís una residència d´avis de 120 places, un centre de dia de 20 i apartaments per a persones grans, un projecte que va naufragar a causa de la crisi. En aquesta finca Ampans farà un equipament per a formació.

L´Ajuntament va cedir gratuïtament per 99 anys a la FSSM el solar i l´acord establia com a condició la construcció de la primera fase de l´equipament dins dels 3 primers anys comptats a partir de la data de formalització de l´escriptura.

Un cop han transcorregut més de 5 anys sense que s´hagin pogut iniciar les obres, el Patronat de la Fundació va acordar no dur a terme el projecte i, en conseqüència, renunciar a la finca. La renúncia va ser presentada a l´Ajuntament el 21 de desembre.

Amb posterioritat el Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions de l´Ajuntament ha emès un informe en el qual conclou que l´acceptació de la renúncia s´ajusta a dret.

El solar és entre el carrer de la Pau i el Camí Vell de Santpedor, a prop de l´institut Pius Font i Quer i del col·legi La Salle



Una altra utilitat

Segons ha pogut saber aquest diari, Ampans farà un equipament a la Parada que podria aglutinar els seus serveis formatius.

Ampans feia temps que cercava un espai a Manresa per ubicar-hi els seus projectes de formació, inclòs una part de l´escola d´educació especial Jeroni de Moragas, actualment a Santa Maria de Comabella, a Santpedor.

La fundació dedicada a promoure l´educació, la qualitat de vida i la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual, amb malaltia mental i d´altres col·lectius en risc d´exclusió fa molts anys que avisa que la Jeroni de Moragas ha quedat petita, la qual cosa l´ha obligat a anar-hi afegint cargoleres.

Fins i tot es va parlar de la possibilitat que l´escola la Flama es traslladés a Manresa i que l´escola d´Ampans es traslladés a les seves instal·lacions a Pineda de Bages, al terme de Sant Fruitós. Ara per ara, la Flama continua al mateix lloc i no sembla que hi hagi cap perspectiva de trasllat.

A banda de pisos per als seus usuaris, del restaurant Canonge i dels quioscs que gestiona a la plaça de Sant Domènec i a l´Hospital Sant Joan de Déu, a la capital del Bages Ampans ocupa un local a la carretera de Vic on desenvolupa les activitats de formació i inserció laboral i ocupacional adreçades als seus usuaris, i n´ha llogat un altre al carrer de Santa Llúcia, al Barri Antic, també per a formació.

Per part de la FSSM, va tirant endavant al carrer del Remei de Dalt les obres d´ampliació de la residència de Sant Andreu de la fundació, que permetrà oferir 37 places més de residència i guanyar-ne una trentena de centre de dia.