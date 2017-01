Victor Küppers mostra els seus coneixements vitals als alumnes de la Joviat

El Pavelló del Congost ha acollit avui la xerrada que Victor Küppers, llicenciat en administració i direcció d´empreses i Doctor en Humanitats, ha fet als alumnes de 3r i 4t d'ESO, de Batxillerat, de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior i de l'escola d'Hoteleria Joviat.



Küppers ha parlat de motivació, d'il·lusió, d'actitud i ha recomanat anar per la vida amb la llum oberta i no apagada com a forma d'aprenentatge constant. Ha recordat que hem d'estimar a les persones properes, hem de ser amables i mirar-nos als ulls més sovint per veure el que hi ha més enllà. "Aquesta tasca és molt difícil, però un cop ho fas, et sents feliç, content i així pots continuar alimentant aquesta emoció, aquesta essència", ha argumentat.