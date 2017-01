Aloy afirma que si només CDC i ERC aproven el POUM «no ens satisfaria»

El regidor Marc Aloy va confirmar, ahir, el mes de març com l'escollit per portar a aprovació provisional el document del POUM al ple municipal. Alhora, es va mostrar optimista quant a la possibilitat que obtingui el suport dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament. «Tots han treballat molt en la redacció del pla, han aportat moltes coses». Es va mostrar confiat que «tots els grups municipals, o la majoria, hi puguin donar suport» i va admetre que si s'aprovés només amb el suport dels dos grups que governen -CDC i ERC- «no ens satisfaria».

Quant a les declaracions de la CUP després de celebrar una assemblea sobre el POUM, en què va donar un toc d'alerta a l'equip de govern en el sentit que, tot i haver haver votat a favor en l'aprovació inicial, els canvis introduïts en el document actual podrien fer canviar el seu vot a la contra, va expressar que «bona part del que plantegen és fàcilment encaixable en el document». Hi va afegir que «just aquesta setmana vam tenir una llarga reunió en la qual vam poder anar esgranant un per un els dubtes que tenien». Va destacar que «portem quinze o setze sessions de seguiment del POUM. Amb la CUP ens hem reunit tres o quatre cops i amb el PSC un parell, i ens reunirem les que faci falta».

Per a Aloy és bàsic que sigui un pla de consens perquè té una vigència de vint anys i «haurà de ser gestionat per governs de molts colors polítics diferents i, per tant, és desig de tots plegats que pugui ser aprovat per una àmpla majoria».

L'aprovació provisional estava prevista a final de l'any passat però, va explicar, l'endarreriment de l'informe de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Cataluynya Central el va fer ajornar.