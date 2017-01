Creu Roja Manresa fa una crida urgent a la població: li calen mantes i sacs de dormir

Creu Roja Manresa ha fet una crida d'urgència a la població per tal que aporti mantes i sacs de dormir. Informa que, degut a l'onada de fred, la demanda que ha rebut d'aquests dos articles ha estat tan alta que es troba al límit de les seves existències, malgrat l'èxit de la darrera campanya de recollida de roba d'hivern, que li va permetre aplegar-ne 400 quilos.

Els dos col·lectius principals receptors d'aquests articles en concret que demana ara són persones sense llar o bé famílies amb infants que en aquests moments no tenen prou recursos per escalfar la seva llar.

Col·laboració ciutadana

Creu Roja també aprofita per fer una crida per tal que qualsevol persona que detecti que hi ha algú dormint al carrer o en un infrahabitatge, els faci arribar aquesta informació per tal que voluntaris/es de l´entitat hi puguin contactar. L´objectiu és evitar que en plena onada de fred hi hagi gent dormint al carrer o bé en condicions que puguin posar en perill la seva seguretat.

Les persones que vulguin fer alguna donació s'han d'adreçar a la seu de Creu Roja Manresa, al carrer del Joc de la Pilota, número 6, 2n pis. Per altra banda, si alguna persona te informació sobre ciutadans sense sostre pot trucar al 93 872 56 44 o bé enviar un correu a manresa@creuroja.org.



400 quilos de roba

Fa poc més d'una setmana, Creu Roja va presentar els resultats de la campanya que havia posat en marxa per recollir roba d'abric pensant en l'arribada de la baixada de les temperatures. Amb la col·laboració de l´empresa Higher Woods, va recollir 400 quilos de mantes, abrics, jaquetes i mitjons gruixuts per ser distribuïts entre les persones que més ho necessitessin. L´entitat va fer aleshores una valoració satisfactòria de la campanya d´hivern de lluita contra la pobresa i de la resposta que havia tingut la població. Ara, torna a demanar ajuda a la població.