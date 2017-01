«Hem de passar de l'economia del jo a l'economia del nosaltres»

Joan Antoni Melé té tres trets que fan d'ell l'orador perfecte. No és gens teòric, parla clar, sense embuts. Malgrat oferir un retrat de la societat molt negre, començant per l'ensenyament (informe PISA inclòs) i acabant pels bancs, les tecnologies, la publicitat i l'empresa, és optimista, sap engrescar. I, finalment, és conseqüent amb el que predica. Aquesta setmana, l'impulsor a la banca ètica a Espanya ha participat en el cicle de converses Pessics de Vida, que ha portat mig centenar de persones a la sala d'actes del Casino per escoltar-lo. Va parlar hora i mitja i, si no hagués estat perquè la sala tancava, n'hi hauria pogut estar cinc més.

El Melé adult, va explicar en la conversa que va mantenir amb la periodista Alba Gros, és el resultat de la seva voracitat per entendre des de ben petit. D'un professor tipus el d'El club dels poetes morts –va dir– que li va canviar la vida quan tenia 16 anys, i de començar tres carreres –matemàtiques, física i economia– i no acabar-ne cap, mogut constantment per aquesta recerca existencial. Melé, però, també és el resultat de les oposicions que va fer per treballar en un banc, i dels trenta anys que va estar a la banca professional, on va poder gaudir del tracte amb la gent, fins que va decidir fer realitat el seu desig de transformar un món en el qual no encaixava. I ho va fer creant Triodos Bank.

Actualment, es passa l'any fent conferències, presentant els seus llibres, impartint sessions del seu taller de consciència i viatjant. Va avançar que, properament, ho farà a Colòmbia, Guatemala i Xile, convidat per bancs d'allà que «volen fer una transformació radical». D'això, justament, va parlar a Manresa: de la capacitat de transformar que tenim cadascun de nosaltres. Sobre que «hem de passar de l'economia del jo a la del nosaltres». De canviar-nos a nosaltres per canviar el món. De «crear una epidèmia de consciència i entusiasme social des de baix». De l'aposta per les cooperatives i els productes de proximitat, i de no comprar als que s'enriqueixen abaratint productes que, a la llarga, ens sortiran cars, potser no personalment, però sí a escala planetària, del medi ambient, d'explotació laboral. De no fomentar la competitivitat entre els joves sinó el coneixement. De fugir del reduccionisme i de la teoria de l'atzar, que ens impedeixen reaccionar, com si tot ja estigués dat i beneït. De l'art, que ens fa humans... de mirar les estrelles. I, sobretot, del compromís que, segurament, va ser la paraula que va repetir més al llarg de tota la vetllada. Compromís, i consciència, i responsabilitat, perquè, va insistir, no tot és culpa dels altres, dels banquers i dels empresaris corruptes. «Has de pensar que qualsevol decisió que prenguis t'afectarà a tu, als altres i al planeta».

Molt preocupat pels joves, va recomanar instaurar que facin un any de servei social per veure la realitat que els envolta i, a tota la resta, dedicar una estona cada dia al silenci, a meditar, a mirar-nos endins. Melé, el millor al·legat de que un altre món és possible.