Manresa incrementarà amb 3.300 m2 la zona verda que hi ha sota Santa Caterina

Manresa tindrà la tardor del 2018 3.327 m2 més de zona verda al barri de Vista Alegre, pujant cap a la Catalana. Ho farà possible un acord de l'Ajuntament amb els propietaris del terreny en qüestió, on fa molts anys hi havia hagut un concessionari de cotxes, i amb els veïns de les cases a banda i banda. El conveni va ser aprovat en el ple celebrat ahir per unanimitat.

El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) va rebre 335 al·legacions. Una d'elles va ser per a la requalificació que preveia per al barri de Vista Alegre, a sota de Santa Caterina, que passava de ser sòl urbà a ser sòl no urbanitzable (de poder-hi construir a no poder-hi construir) seguint la filosofia del document de reduir al màxim els nous creixements fora del nucli urbà. Ho va explicar, aquest dijous, el regidor d'urbanisme, Marc Aloy, en roda de premsa, que també va destacar d'aquest sector el seu interès paisatgístic.

Els propietaris del que havia estat un recinte industrial del qual en queda poc més que les façanes, van al·legar, igual que els veïns de les cinc casetes adosades que hi ha en una banda i de la casa unifamiliar que hi ha a l'altra, a través de l'Associació de Veïns de la Torre de Santa Caterina, que va presentar més al·legacions al POUM d'altres nuclis que també aixopluga.

La propietat va al·legar perquè el fet que els pocs més de 3.300 m2 passessin a ser sòl no urbanitzable volia dir perdre una superfície edificable de 6.795 m2 que el pla general actual li permet. I, els veïns, perquè volia dir que la seva propietat perdia valor patrimonial, amb el canvi de qualificació.

L'acord al qual s'ha arribat suposa que, a canvi de qualificar la parcel·la com a sòl no urbanitzable, la seva propietat pugui guanyar 1.315 m2 més de sostre edificable en una altra parcel·la que té al sector Concòrdia on ja pot construir, però on hi ha estipulada una edificabilitat concreta que podrà ampliar amb aquests 1.315 m2 més. I, per part dels veïns afectats (les cases adosades i la unifamiliar), no canviar la qualificació de sòl urbanitzable a no urbanitzable, però, mantenir la qualificació actual amb unes condicions d'edificació menors que les que contempla el planjament actual: passen de poder construir baixos i tres pisos a baixos i un pis.

En el cas de la propietat de la parcel·la, el canvi dels 6.795 m2 de superfícia edificable que tenia ara a Vista Alegre als 1.300 m2 a Concòrdia l'explica que el valor del sostre en aquest darrer sector és més de tres vegades el de Vista Alegre. Aloy va destacar que l'acord també inclou «una càrrega urbanística» per al propietari, tenint en compte que no en tindrà cap al sector Concòrdia, on ja està urbanitzat. Suposarà que, una vegada aprovat del tot el POUM, «abans d'un any a partir de la seva publicació», cosa que va preveure per a la tardor del 2018, «haurà d'acabar de fer tots els enderrocs de les façanes i fonaments i deixar condicionada aquella zona verda d'acord amb l'entorn paisatgístic en el qual es troba», és a dir, seguint el paisatge de feixes i camps que hi ha a l'entorn de la Torre de Santa Caterina (vegeu La Xifra).