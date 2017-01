Si ets jove i tens més de 14 anys, aquestes activitats et poden interessar

El programa Manresa Jove de la regidoria de Joventut de l´Ajuntament de Manresa posarà en marxa a parir del pròxim mes de febrer 13 activitats adreçades a joves a partir de 14 anys. Les propostes musicals són les més nombroses juntament amb altres com un taller de dibuix Manga o bé un curs d´introducció al disseny i programació de videojocs. La presentació de la temporada Manresa Jove d´aquest hivern s´ha fet aquest divendres.



Totes les activitats es desenvoluparan a l´Espai Jove Joan Amades i a La Kampana, espais que es dinamitzaran amb aquestes activitats, segons la regidora de Cultura i Joventut, Anna Crespo. Estan organitzades per l´Ajuntament, el propi Espai Jove, el Centre d´Animació i Esplai que gestiona La Kampana i la Casa de la Música de Manresa.



Una de les novetats d´enguany és el curs de discjòquei. Per a Carles Castellano, de la Casa de la Música, es tracta d´una proposta "que crida molt l´atenció dels joves i en canvi falta formació". Com a l´última temporada també hi haurà un curs de guitarra acústica, baix elèctric, guitarra elèctrica, bateria i cant. En tots aquests casos el programa s´allargarà fins el juny i el preu és de 144 euros. Segons Castellano, les activitats es duran a terme "trencant els esquemes més acadèmics".



A l´Espai Jove Joan Amades també hi haurà cursos de dibuix manga, taller de fotografia, disseny i programació de videojocs i esportds alternatius com Lacrosse, Wallybol o Kickinbol. El preus oscil·la entre els 20,80 euros i alguns són gratuïts.



A La Kampana, situat a la plaça Icària, es faran entrenaments de ping-pong, esports com body pump o crosst i un taller de guiterra. Els dos primers són gratuïts l´últim costa 20 euros. Aquestes activitats s´afegeixen a les que habitualment porta a terme La Kampana, segons els seus responsables Marta Lentijo i Manel Ruiz.



Les inscripcions es poden fer a www.manresajove.cat o bé al telèfon 93 877 13 60.



El resum d´activitats, dates i preus és el següent:



ESPAI JOVE JOAN AMADES:



Taller de Dibuix Manga

Dates: Dimecres 1, 8, 15 i 22 de febrer

Horari: de 17.30 a 19.30 h

Lloc: Espai Joan Amades

Preu: 20,80€

A càrrec de Mariam Company



Taller de fotografia

Data: Dimarts 14, 21 i 28 de març i 4 d´abril.

Horari: de 18.00 a 20.00 h

Lloc: Espai Joan Amades

Preu: 20,80€.

Material. Cal portar la càmera de fotos de qualsevol tipus o mòbil amb càmera.

A càrrec d´Oriol Segon i Torra.

Introducció al disseny i programació de Videojocs

Nivell 1

Dates: Dimarts 31 de gener, 7 i 14 de febrer de 18.00 a 20.00 h.

Preu: 15,60€

Nivell 2

Dates: Dimarts 28 de febrer, 7 i 14 de març de 18.00 a 20.00 h.

Preu: 15,60€

Lloc: Espai Joan Amades

A càrrec de PENSACTIUS



Esports alternatius

Lacrosse, Ultimate Frisbee, Tchoukbol, Wallybol, Kickinbol...

Dates: 20 i 27 de febrer, 6, 13 i 20 de març.

Horari: Dilluns de 17.00 a 18.00 h

Lloc: Pati de l´Espai Jove Joan Amades

Preu: Gratuït

A càrrec de Gerard Barrera.



Curs de guitarra acústica

Cal portar l´instrument i el cable jack.

Dates: del 6 de febrer al 2 de Juny.

Horaris: Dilluns de 18.00 a 19.30 h

Lloc: Espai jove Joan Amades

Preu: 144€



Curs de baix elèctric

Cal portar instrument i cable jack.

Dates: del 6 de febrer al 2 de Juny.

Horari: Dimecres, de 18.00 a 19.30 h

Lloc: Espai Jove Joan Amades

Preu: 144€



Curs de guitarra elèctrica

Cal portar l´instrument i el cable jack.

Dates: del 6 de febrer al 2 de Juny.

Horari: Dilluns de 16.00 a 17.30 h

Lloc: Espai Jove Joan Amades

Preu: 144€



Curs de bateria

Es proporcionarà la bateria des del mateix taller. Grups reduïts.

Dates: del 6 de febrer al 2 de juny.

Horaris: Dimecres de 20.00 a 21.30 h

Lloc: Espai Jove Joan Amades

Preu: 144€



Curs de discjòquei

Classes pràctiques per aprendre tècniques per sincronitzar, mesclar , equalitzar i controlar el hardware i software comú alhora de punxar.

Dates: del 6 de febrer al 2 de Juny.

Horari: Dimecres de 16.00 a 17.30 h

Lloc: Espai Jove Joan Amades Preu: 144€

Educació de la veu a través d´exercicis de consciència del propi cos.

Dates: del 6 de febrer al 2 de Juny.

Horari: Dimarts de 18.00 a 19.30 h

Lloc: Espai Jove Joan Amades

Preu: 144€

Inscripcions: http://www.casadelamusica.cat/manresa

Curs de cant

CASAL DE JOVES LA KAMPANA



Entrenaments de ping-pong

Data: Durant tot el trimestre.

Horari: Dimecres de 18.30 a 20.00 h.

Preu: Gratuït

No cal inscripció

Més informació lakampana@ajmanresa.cat o trucant al tel. 93 872 92 37

Kampana Health

Body pump, crosst, body balance...

Data: Del 17 de gener al 4 d´abril

Horari: Dimarts de 19.00 a 20.30 h

Lloc: Casal de Joves la Kampana

Preu: Gratuït

No cal inscripció.

Més informació: lakampana@ajmanresa.cat o trucant: 93.729237



Taller de guitarra