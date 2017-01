Aprovat el pla per accidents en el transport de mercaderies perilloses

CUP i DM es van abstenir i la resta de grups van votar a favor de l'aprovació del pla d'actuació municipal per accidents en el transport de mercaderies perilloses.

El Servei d'Emergències i Protecció Civil ha redactat el pla per fer front a les possibles situacions d'emergència derivades d'aquest risc dins el terme municipal, que conté el conjunt de previsions i mesures que cal prendre.

El pla s'aprova després que durant el període d'informació pública no es presentés cap al·legació, però ha calgut modificar el seu contingut per tal d'incorporar la benzinera situada al carrer Sallent, que no estava en funcionament en el moment de la redacció del pla, així com canvis en relació amb la composició del gabinet d'informació i els plànols afectats per la benzinera indicada. El document es remetrà ara a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la seva homologació.