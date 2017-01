Canvien quatre plataners malalts del Passeig per arbres més joves

Plataners joves per substituir arbres centenaris que es moren. Ahir se'n van plantar quatre de nous al primer tram del Passeig per substituir als que hi havia malalts i que es van tallar dilluns. És la primera part d'un pla de l'Ajuntament per substituir els pròxims anys 161 dels 249 plataners que hi ha des de la muralla de Sant Domènec fins a la Bonavista (veure Regió7 de dilluns).

Dilluns els vianants que passaven pel primer tram van quedar sorpresos en veure la tala de cinc arbres, alguns d'ells centenaris.

Segons un informe encarregat per l'Ajuntament, ja han arribat a la fi de la seva vida útil, i s'ha optat optat per tallar i substituir els que estan malalts per arbres joves. Fa dos anys va caure una branca sobre una terrassa del Passeig.

Els nous tenen un perímetre d'uns 30 centímetres, i fan una alçada d'entre 6 i 7 metres. Per substituir-los s'ha refet el paviment de llamborda i formigó existent al seu voltant. Perquè les arrels dels nous arbres no afectin la calçada s'ha col·locat una malla per conduir-les cap el fons i no als costats.

Els que estan en pitjor estat són els del primer tram. També són els més vells. Els primers plataners es van plantar a finals del XIX, quan es va obrir el Passeig.