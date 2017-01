Els francesos es fan seva la nit universitària

Sentir converses en francès a la cua del supermercat, a la taula del costat en un bar o veure fileres de cotxes amb matrícules franceses aparcats als entorns de la FUB-UManresa ja no és un fet extraordinari. La població de joves francesos que s'estableixen a Manresa per estudiar al campus de la Universitat de Vic Central de Catalu-nya (UVic-UCC) és cada cop una realitat més visible i palpable, i aquest curs ja són 323 els alumnes provinents de França els que s'han establert a Manresa.



Aquest diari ha conversat amb un grup de sis alumnes francesos per esbrinar per què han escollit Manresa per estudiar, què els ha sorprès gratament i què els agradaria canviar de la ciutat. Tot i que cadascun té una visió diferent de la capital de Bages, condicionada sobretot per les comparacions amb la seva localitat d'origen, els alumnes francesos destaquen de Manresa «la festa», l'oci nocturn que troben, tot i que també reivindiquen que els agradaria trobar «més oferta i més moviment, sobretot les nits dels dijous».



Treballadors i responsables de locals freqüentats per la comunitat francesa, el bar Nais, El Sielu i Ítaca, confirmen que el públic francès és «molt important» i «molts cops és majoritari els dijous a la nit».

Manresa per proximitat



Quan preguntem als sis alumnes entrevistats ?vegeu fotografia i noms a la dreta? per què van escollir Manresa, els quatre nois, estudiants de diferents cursos de Fisioteràpia, coincideixen a explicar que a França és molt complicat accedir a aquests estudis. Ablo Dufreene comenta que «les places de l'especialitat són molt limitades». Davant d'aquesta situació, continua, «podríem escollir punts de tot Espanya per estudiar físio, però triem Catalunya per proximitat». De Catalunya trien Manresa, tal com explica Clément Grand, per «les opinions d'amics que s'estan aquí, ja que ens han explicat que la universitat és accessible, perquè no té una nota de tall excessivament alta i el preu tampoc és dels més elevats». Evidentment també hi ha jugat un paper a favor, l'allotjament, «que és més econòmic aquí que a Girona».

Tots volen tornar a França



Davant de la pregunta sobre si es plantegen quedar-se a Catalunya un cop obtinguin el títol, tant les dues noies que estudien Logopèdia com els quatre de Fisioteràpia, contesten amb un no rotund. Els motius, tal com explica Sébastien Thorent, són que «sabem que a França trobarem feina de seguida, ja que hi ha molta demanda tant de físios com de logopedes; i en canvi, a Catalunya coneixem físios que han de combinar la seva professió amb una altra feina per poder-se guanyar la vida». Margot Liberge assenyala que «quan vam marxar de França ja havíem vist anuncis que es buscaven logopedes, és com si ens estiguessin esperant».

Manresa: la mida i la festa



Pregunto, coneixíeu Manresa? Tots contesten que no immediatment. Tot seguit, els dic, i què us agrada més? i sense pensar-ho, Grand, respon entre rialles «El Silenci. La festa». Tots esclaten a riure. Grand es posa seriós i assegura que de la capital de Bages li agrada «que podem fer un munt d'activitats dins la ciutat i als voltants». En destaca la proximitat amb Barcelona i la mida: «m'agrada perquè sé que no ens podem perdre i no és aclaparadora com Barcelona».



A Ablo Dufrenne, que és originari de Tolosa, en canvi, li agradaria que «fos més gran i hi hagués més activitat», perquè, segons ell «sembla que la gent només visqui els caps de setmana». Explica que «a Manresa, l'única que festa que hi ha els dijous és la que organitzem els francesos, ja que la majoria de catalans de fora Manresa no viuen a la ciutat i els que són de Manresa viuen amb els pares».



Julien Berducat, en canvi, està satisfet amb la «calma de Manresa. M'agrada que sigui tranquil·la i si volem més moviment sempre podem anar a Barcelona, que queda a prop».



Diane d'Haussy destaca que «és una ciutat molt agradable», tot i que troba a faltar més oferta d'oci i li agradaria que «hi hagués, per exemple, un cine al centre de la ciutat».

Pisos 100% francesos



Tots viuen en un pis de lloguer compartit amb altres alumnes francesos, excepte Margot Liberge, que viu en un pis sola. Molts d'ells valoren la possibilitat de canviar de companys de pis i evitar que siguin tots francesos el curs que ve «per millorar el català i el castellà». Pel que fa a la residència d'estudiants, cap hi ha viscut tot i que hi han estat. Comenten que la majoria dels estudiants «només hi viuen un any, perquè pel mateix preu pots trobar un pis».

La gran diferència: els horaris



La vida a Manresa no és tan diferent de la que aquests estudiants feien a França i si hi ha cap canvi destacat és relacionat amb els horaris. Diuen que noten grans diferències sobretot en les «hores dels àpats» i en els horaris comercials i de serveis: «per exemple, la biblioteca del campus tanca molt molt més tard que les de França».