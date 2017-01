El govern reconeix que l'acord de Vista Alegre desactiva un conflicte judicial

El regidor de Planejament i Projectes Urbans, Marc Aloy (ERC), va defensar l'acord a què ha arribat l'Ajuntament de Manresa amb propietaris d'edificacions al sector de Vista Alegre, a la Catalana, perquè d'aquesta manera es desactiva «un conflicte judicial que ens podia caure com una llosa».

L'acord, que va ser aprovat per unanimitat, estableix que els propietaris Anida Operaciones Singulares SA i Eix Immobles SL tindran al sector Concòrdia una compensació per l'edificabilitat que perden (vegeu Regió7 d'ahir).

Aloy va defensar que els convenis, com el que es va aprovar en el ple municipal del mes de gener, són la millor manera de resoldre conflictes i va voler deixar clar que no solucionava només l'al·legació al nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) presentada per les dues societats sinó que «també resol el conflicte dels veïns que són els principals afectats, perquè són els que hi viuen».

Que el nou POUM elimini uns volums que ja no tenien sentit permetrà, també, millorar paisatgísticament la ciutat.

El socialista Joaquim Garcia, exregidor d'Urbanisme, també va coincidir amb el republicà Aloy que amb l'acord «resolem el possible conflicte judicial que se'ns podria crear en el moment en què aquests propietaris haguessin pogut reclamar».

Garcia va recordar que «quan entra en funcionament la mecànica judicial no sabem com podem acabar» i va afegir que «evitar el conflicte sempre és important».

El regidor socialista va celebrar que la ciutat obtingués una zona lliure amb l'enderrocament de les edificacions objecte del conveni i la posterior neteja de l'entorn.



Urbanisme màgic

Garcia va explicar que l'urbanisme també té un component màgic quan fa desaparèixer l'edificabilitat d'un sector i la fa aparèixer en un altre punt de la ciutat.

I va convidar el regidor de Planejament i Projectes Urbans a «fer servir aquesta mateixa màgia en altres punts de la ciutat»