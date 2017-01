La Joviat convida Victor Küppers a parlar de tu a tu amb els seus alumnes

Els alumnes de 3r i 4t d'ESO, de Batxillerat, de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior i de l'Escola d'Hoteleria de la Joviat van assistir a una xerrada al pavelló del Congost de Victor Küppers. Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses i Doctor en Humanitats, Küppers treballa com a formador i conferenciant. Temes com la motivació, la il·lusió, l'actitud davant la vida i la «capacitat d'anar per la vida amb la llum oberta i no apagada» són alguns dels que va tractar.