L'Ajuntament exigeix responsabilitats per altes mèdiques injustificades

Per unanimitat es va aprovar la moció de la CUP en què s'acusa tant l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques com l'Institut Nacional de la Seguretat Social d'haver «anteposat criteris econòmics per sobre de la salut de les persones» i, per aquest motiu, l'Ajuntament de Manresa exigeix «la depuració de responsabilitats».

L'Ajuntament reclama «que s'aturin les derivacions a centres privats per fer proves diagnòstiques» i, també, que es duguin a terme «avaluacions basades exclusivament en criteris mèdics amb professionals de la sanitat pública».

L'Ajuntament es compromet a promoure la informació entre la ciutadania i les entitats que promouen l'assistència social mitjançant fulletons disponibles als centres de salut de la ciutat com també al portal web de l'ajuntament de Manresa, en un termini de 6 mesos.

Els acords es van prendre després que intervingués al ple, fent ús del reglament de participació ciutadana, Marta Serrés en representació de la Plataforma d'Afectades per l'ICAM, la PAICAM.

La plataforma denuncia que als usuaris de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques se'ls nega el dret al transport quan se'ls cita, tant si ho fa una mútua o la mateixa Seguretat Social, i se'ls impedeix anar acompanyats a la consulta mèdica, en la majoria dels casos al·legant motius de seguretat o criteris mèdics inexistents.

La plataforma va posar de manifest en el ple que el conveni econòmic que finança la Subdirecció General dAvaluacions Mèdiques, condiciona el 40% de quasi 60 milions d'euros a millorar estadístiques de baixes amb referència a l'any 2012, que va ser quan es va signar.

Serrés va explicar que no era una broma de mal gust, sinó la realitat: si no compleixen aquest objectiu deixen de cobrar 24 milions, i així s'entén millor l'afany de donar altes injustificades.