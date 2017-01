Pren possessió el regidor elegit com a Podem, i Podem diu que no és seu

El cercle Podem Manresa es va presentar a les eleccions municipals amb el nom de Democràcia Municipal i va aconseguir 1.525 vots. En el darrer ple municipal, Ton Sierra va prendre l'acta de regidor que havia deixat vacant Dídac Escolà, i el partit ha reaccionat immediatament per deixar clar que Democràcia Municipal i Podem no tenen res a veure.

En un comunicat conjunt de Podem Manresa i Podem Catalunya s'assegura que en relació amb el relleu de Dídac Escolà, «Podem Catalunya vol manifestar que el nou regidor, Ton Sierra, no té cap vinculació orgànica amb el partit».

Al mateix temps, Podem Catalunya també vol destacar que «l'única agrupació local de Podem a la capital del Bages és el Cercle de Podem Manresa».

Això passa després que el cercle inicial de Podem Manresa s'escindís en un altre cercle: A Manresa Junts Podem i, recentment, es posés fi a la divisió i, amb ella, a l'etapa liderada per Escolà i els seus afins, entre els quals hi ha Sierra.

Perquè no quedés cap mena de dubte, després de prometre el càrrec per imperatiu legal, la primera intervenció que va fer Ton Sierra va ser per «agrair la bona feina feta pel meu antecessor, Dídac Escolà, i el seu exemple d'honestedat, capacitat i competència. Li desitjo tota la sort del món en la seva nova etapa».

També va voler agrair als integrants del cercle Podem Manresa «inicial» la capacitat de treball i il·lusió que van fer possible la candidatura Democràcia Municipal.

«Van crear del no res una esperança certa per als vulnerables i els minoritzats amb la força de l'entusiasme i lluny de l'estratègia política puntual», va assegurar.

Va cloure la seva intervenció afirmant que faria una oposició raonada i constructiva, però ferma alhora. Així que, tot i que a Manresa Democràcia Municipal va aconseguir un regidor per presentar-se com la formació política que representava l'ideari de Podem, tant el partit com el regidor mantenen que DM i Podem no tenen res a veure.