El PSC culpa les retallades que no es pugui construir la residència de la Parada

El ple va votar unànimement a favor de l'acceptació de la renúncia de la Fundació Sociosanitària al solar municipal de la Parada on volia construir un gran equipament assistencial per a gent gran. Una renúncia que el president del grup municipal socialista, Felip González, va atribuir a «les retallades» en les aportacions del Govern de la Generalitat a l'assistència a les persones grans.

González va recordar que en el document de renúncia presentat per la FSSM es diu que és «a conseqüència de la contracció de la despesa pública que ha comportat la disminució d'ingressos des de l'administració a l'hora de retribuir els serveis prestats i resultant més econòmica i funcionalment més rendible la construcció d'un edifici assistencial al carrer del Remei».

De manera que la FSSM descarta una inversió però la substitueix per una altra que també té una potent rendibilitat social.

Malgrat això, el PSC va assegurar que no volia deixar de posar en evidència la diferència que hi ha entre la inversió que es preveia a la Parada i la que finalment es podrà fer «per culpa de les retallades socials que hem patit com a conseqüència dels efectes de la crisi econòmica».