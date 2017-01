La rehabilitació de Can Jorba comença a donar fruits per la part de dalt de tot

Després de tres mesos i mig, han acabat les obres a l'edifici de Can Jorba, però, tot i que ja han tret la bastida per fer-les, encara hi queden xarxes i és possible que n'hi posin més en els diferents punts de la façana més malmesos. L'actuació que s'ha enllestit ara, i que ha permès retirar la bastida, ha servit per rehabilitar senceres les torres que hi ha al capdamunt, coronant l'edifici, i la decoració que hi ha a banda i banda del rellotge, inclosa la pedra que l'encercla. A més a més, s'ha aprofitat la intervenció per canviar el para-llamps i posar-ne un de modern.

La propietat ha explicat que la part de les torres necessitava una intervenció urgent i que l'obra ha inclòs executar un estudi de l'estat general de l'edifici que ha permès localitzar altres zones malmeses que, per tant, requeriran noves actuacions que es faran en fases diferents. De moment no hi ha cap previsió de quan començarà la fase següent perquè, primer, caldrà fixar el cost i aprovar-lo per part de la comunitat de propietaris. Per tant, el que es farà serà deixar les antiestètiques xarxes verdes a la part de sota del rellotge, incloses les àguiles que hi ha a les cantonades que el custodien.

Les esmentades xarxes són les que hi van posar a causa de la caiguda, el 5 de juliol del 2014, de quatre fragments de l'ala d'una de les àguiles, que es van despendre i van caure al carrer. El mes següent hi van posar les xarxes per evitar més ensurts. El 25 de gener del 2015, en un dia de molt vent, els Bombers van haver de sanejar un voladís que perillava de caure, però les obres no van arribar fins al setembre passat. Entremig, el rellotge va estar parat 21 dies per una avaria. La propietat no ha concretat el cost de la intervenció.

Can Jorba és un dels edificis més emblemàtics de Manresa. Situat a la Muralla del Carme amb el carrer Nou, el 1936 es va inaugurar el primer cos, el que dóna al carrer Nou; el 1943, el cos central, que és més alt que els laterals, i els anys 50, el cos que dóna a la Muralla del Carme. L'arquitecte va ser Arnal Calvet; l'estil és art déco, i el seu ús genèric, espai comercial. El 2001 hi va acabar una rehabilitació que va durar quatre anys.