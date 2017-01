El Joan Amades i La Kampana fan tallers

L'Espai Jove Joan Amades i el Casal de Joves La Kampana programen un seguit de tallers de diversos temes per a aquest hivern, en els quals la música té un protagonisme destacat. Les activitats estan pensades per a nois i noies a partir de 14 anys i es poden consultar a la pàgina web www.manresajove.cat. Entre les propostes hi ha tallers de dibuix manga, fotografia documental, esports alternatius, discjòquei i programació de videojocs, entre d'altres.