Entre la llibertat d'elecció i la «guetització»

Els manresans saben que la Joviat i el Pare Algué són dos extrems de la realitat escolar de la ciutat per l'adscripció socioeconòmica de l'alumnat. Curiosament, però, el primer d'aquests centres, un col·legi concertat, és l'únic que hi ha en el sovint denostat barri vell. Però les intervencions d'ahir es van centrar sobretot en el model d'inscripció, que implica un debat al voltant de la llibertat dels pares per apuntar els seus fills on vulguin, i en la «guetització» que es viu al Pare Algué, tal com va apuntar un dels concurrents. «Segurament el seu projecte educatiu és molt potent», es va comentar, «però hi ha un desequilibri», en referència a l'àmplia majoria de nens i nenes de pares immigrants que hi ha a les aules d'aquesta escola.

Mercè Rosich també va respondre al motiu pel qual fa deu anys que l'escola Valldaura està en cargoleres i, en aquest període, s'ha construït l'escola de les Bases. «L'Ajuntament va cedir un espai al departament d'Ensenyament de la Generalitat, però no en va fer ús, i ara ja no disposem d'espais», i va apuntar: «d'altra banda, la zona de demanda de places més alta era a la zona de les Bases». En una matinal que va transcórrer amb una correcció exquisida, es va notar que el tema de l'escola dels fills fa pujar el to de la conversa.