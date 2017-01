El servei d´urgències d´Althaia atén de mitjana 26 menors l´any per intoxicació etílica greu

Trobar-se un adolescent a la sala d'urgències de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa que no s'aguanta dret per haver consumit begudes alcohòliques no és insòlit les matinades de dissabte a diumenge. El servei mèdic d'Althaia atén, de mitjana, 26 menors d'edat cada any per intoxicació etílica aguda, és a dir, que difícilment responen a estímuls i el grau de consciència és baix. Una dada que és tan sols la punta de l'iceberg, ja que els especialistes del centre sanitari avisen que no tots els adolescents que acaben amb una embriaguesa greu són traslladats a urgències, ja que els mateixos companys esperen que li passi l'efecte de la beguda.



L'alcohol forma part de l'oci nocturn de bona part dels adolescents, tot i la prohibició de vendre'n als menors d'edat. Entre el 2006 i el 2016, el servei d'Urgències d'Althaia de Manresa ha atès 61 joves d'entre 12 i 14 anys per casos greus d'ingesta de begudes alcohòliques, tot i que cap dels atesos ha arribat a tenir un coma etílic. «Parlem de casos aguts quan el menor està molt atordit i necessita unes hores de recuperació», explica l'adjunta d'urgències i membre del grup de treball de toxicologia del servei Ana Isabel Rodríguez.



Tot i que les dades són fluctuants, des del 2010 s'ha incrementat el nombre d'adolescents atesos de 14 anys. Precisament, l'any passat es va batre el rècord de joves d'aquesta edat que van acabar a l'hospital per haver abusat de les begudes alcohòliques, amb vuit casos. Del nombre d'atesos, es desprèn que és precisament als 14 anys quan l'alcohol passa a ser de forma clara un element més de l'oci nocturn del cap de setmana. En la darrera dècada, s'han atès un total de 43 joves d'aquesta edat, el 21,4% dels menors.



A partir dels 14 anys, els casos greus d'embriaguesa que acaben al servei d'urgències d'Althaia va augmentant i, en la darrera dècada, s'han atès 61 adolescents de 15 anys, 84 de 16 i 78 de 17. En aquest període han acabat al centre sanitari manresà un total de 284 menors.







El nombre de noies es dispara



El consum de begudes alcohòliques entre les noies menors de 19 anys s'ha disparat els darrers cinc anys, segons les dades d'Althaia. El nombre de noies ateses del 2012 al 2016 és de 79, que ha superat el nombre de nois que han acabat a la sala d'urgències, que és de 57. De fet, les xifres s'han capgirat, ja que en els cinc anys anteriors (del 2007 al 2011) un total de 79 nois van ser atesos, mentre que el nombre de noies era de 56. «Aquesta tendència es produeix perquè les noies es relacionen amb nois més grans, que ja fa temps que han introduït l'alcohol en el seu oci, quan surten de festa els dissabtes», explica el berguedà Jordi Royo, psicòleg clínic especialista en drogodependència en la població juvenil (veure entrevista de la pàgina 3).



«En realitat, no els agrada l'alcohol i només busquen l'efecte desinhibidor que produeix. Per aquest motiu, els joves han tendit amb el temps a adquirir la forma de consumir dels països nòrdics, en què el més important és beure molt en un període curt de temps amb l'objectiu de notar d'una forma intensa els seus efectes», destaca la psicòloga clínica de l'àrea de Salut Mental d'Althaia, Antònia Raich.







Adolescents poc conscients



Els metges del servei d'urgència d'Althaia especialitzats en toxicologia avisen que els joves són poc conscients de l'atenció que ha de rebre un jove que pateix una intoxicació etílica aguda i que moltes vegades fan accions contraproduents, com llençar-li aigua freda a sobre perquè reaccioni. «Han arribat a venir joves que a part de l'embriaguesa presentaven un principi d'hipotèrmia. L'alcohol ja abaixa la temperatura del cos, i si li tires aigua freda encara és pitjor i pot provocar problemes seriosos», avisa Rodríguez.



Els especialistes alerten que a vegades els han avisat que s'han trobat un menor molt begut i sol en un lloc apartat i solitari perquè els pares no els vegin. «A la matinada, deixar algú sol també és arriscat. Els joves haurien de ser més conscients que la millor opció és una atenció a l'hospital o al CAP i que cal tapar la persona afectada tot col·locant-la de costat per si vomita», destaca.



Tot i l'alerta pel cas de la nena de 12 anys de Madrid que va morir per un coma etílic, els especialistes d'urgències asseguren que a Manresa no ha augmentat el consum d'alcohol i que, a més, s'atenen molts menys menors que en altres municipis catalans en què el sector turístic és molt potent.