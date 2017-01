Una vintena de veïns del barri antic expressen la necessitat de ser lobby

Recuperar la llera del Cardener o el parc de Puigterrà per a l'ús de la gent no són fites que la ciutat pugui assolir a curt termini. Però posar a disposició dels veïns del barri antic espais de lleure en condicions, mesures de circulació que fomentin el trànsit de vianants i l'obertura de comerços i habilitar punts de trobada per als pares amb criatures petites són avenços més a l'abast de la política quotidiana que ahir es van posar sobre la taula en el debat sobre viure amb infants en aquest sector de Manresa, que va aplegar una vintena de persones al Casal de Joves La Kampana. Mercè Rosich, regidora de Serveis Socials, Acollida i Cooperació, i Adam Majó, comissionat del centre històric, van ser presents en una sessió participativa sobre viure amb infants al barri vell que va fer visible la conveniència que els veïns de la zona esdevinguin en certa manera un lobby de pressió per defensar els seus interessos.

«Cada cop que parlem de posar un espai per als gossos en un lloc, apareixen aquells a qui no agraden els gossos». Amb aquesta anècdota ben real va exemplificar Mercè Rosich la dificultat amb què sovint topa la política municipal per portar a la pràctica millores en la vida de la ciutadania. Els participants en la dinàmica grupal d'ahir al matí van treure molts temes vinculats a l'educació, el comerç, els serveis, la mobilitat, el lleure i el teixit associatiu. Les aportacions arribaran ara a les diferents regidories implicades amb la voluntat de repetir l'experiència de la sessió sobre enllumenat, que va generar algunes solucions, tal com va indicar Majó.

«Volem que el barri vell sigui prou atractiu perquè la gent hi pugui fer el seu projecte de vida i tenir fills», va afegir el comissionat recollint el guant d'una de les participants, que va apuntar que durant «l'època bona de Forum» es van fer pisos petits que estaven molt bé per a solters i parelles però feien impossible continuar-hi vivint quan la gent té descendència.

La jornada es va iniciar amb diverses aportacions sobre la millora del teixit comercial i van sorgir idees com la creació d'una «xarxa de botigues amigues de les famílies» i la possibilitat de llogar «locals per a empreses innovadores com es fa en altres ciutats, perquè veure tants espais tancats és trist». També va despertar interès el present i el futur del mercat de Puigmercadal i del mercat de pagesos de la plaça Major, ambdós millorables a parer dels assistents. Curiosament, l'establiment que més es troba a faltar és una peixateria.

«Els horaris de Puigmercadal no són gaire bons, només obre al matí», va apuntar una participant, i al seu costat un altre veí del barri va reivindicar que el mercat de la plaça hauria d'agafar molta més volada, a l'estil del que es fa cada dimarts a la Font dels Capellans. També va concitar un grapat d'intervencions la necessitat de tenir un espai cobert de jocs per als nens i les nenes i de trobada per als pares, un punt en el qual Majó va especificar que els locals ja existents com la ludoteca Ludugurus del carrer de la Mel «és més obert del que la gent es creu».

En l'apartat de la mobilitat i la seguretat viària, es va fer palesa la poca estima que hi ha per carrers de plataforma única per on circulen vehicles que no entenen la prioritat del vianant. «El carrer Sobrerroca és perillós», va comentar una mare: «i les jardineres que hi han posat prenen espai al caminant». De la mateixa manera, va despertar unanimitat la conveniència d'ordenar el caos que s'organitza a l'entorn del Conservatori de Música amb els pares que van a buscar els fills amb el cotxe. «N'hi ha prou amb l'habilitació de l'aparcament dels jutjats i una rampa», es va suggerir. Uns i altres van marxar amb la convicció que, junts, poden arribar més lluny.