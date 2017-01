El concurs de matemàtiques Copa Cangur dobla el nombre de participants

arxiu particular

Estudiants participant en la Copa Cangur, a l´EPSEM arxiu particular

El concurs de matemàtiques Copa Cangur que va tenir lloc a Manresa va doblar el nombre de participants respecte de l'edició del 2016, el primer any que la ciutat acollia el certamen. En la convocatòria d'enguany hi va haver 25 equips participants d'11 centre educatius de la Catalunya Central. En total, van competir 175 alumnes i és per aquest motiu que l'organització en fa una valoració molt positiva.

Es tracta d'un concurs internacional. Els dos equips que es van proclamar guanyadors a Manresa competiran el dia 1 de març a Barcelona, en una segona fase, per decidir quins aniran a la final, que tindrà lloc a Itàlia. Pel que fa a la Catalunya Central, el concurs se celebrarà a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) i els dos equips gua-nyadors eren del centre de secundària Puis Font i Quer de Manresa i de l'Institut Moianès.

En el concurs, els participants havien de resoldre problemes matemàtics i guanyava, és clar, l'equip que aconseguia resoldre'n més. Els estudiants havien d'estar segurs a l'hora de donar el resultat perquè els problemes mal resolts penalitzaven. A l'aula en què va tenir lloc la celebració del concurs s'hi van col·locar pantalles que mostraven els punts de cada problema i el rànquing dels equips que anaven més ben posicionats.

El certamen de matemàtiques es va celebrar el 26 de gener, dia en què bona part de la Catalunya Central havia nevat i era complicat circular per les carreteres. Tot i això, els equips provinents dels municipis més afectats per la nevada, com Gironella, Puigcerdà i Moià, van arribar. Els organitzadors destaquen el fet que el certamen hagi crescut.