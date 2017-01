«Fent exercicis, es retarden els efectes de l'Alzheimer»

Una de les psicòlogues involucrades en el projecte té clar que una de les millors fórmules per combatre malalties com l'Alzheimer és fent exercicis mentals per enfortir la memòria.

Quins són els exercicis que treballen amb les usuaris del projecte?

Plantegem diferents fórmules per estimular la memòria. Durant l'estona que fan els exercicis fan tot tipus d'activitats, moltes relacionades amb la llengua, com sopa de lletres o completar taules. De fet, les persones que formen part del projecte, no només fan exercicis mentals. Vénen tres dies a la setmana durant els matins i a part també esmorzen i fan exercis físics dirigits per una fisioterapèuta per estimular la part motora. A edats avançades és important per evitar caigudes.

Quin és el resultat d'exercitar la ment per preservar la memòria?

Cada persona és única i la malaltia avança de diferent manera en cada individu. Però és clar que fent exercis mentals i estimulant la memòria proposant diferents jocs és una de les millors activitats per retardar els efectes de malalties com l'Alzheimer. De fet, es calcula que es poden retardar els efectes més negatius de la malaltia dos anys.

Explica que el projecte també és positiu perquè els avis puguin compartir vivències i inquietuds.

Sí. La majoria d'usuaris tenen els mateixos problemes i han de fer front a pèrdues de memòria. El fet de reunir-se amb persones de generacions similars i poder-ne parlar obertament els ajuda a estar millor. Expliquen les seves inquietuds i els seus problemes. Cada usuari ve el temps que considera oportú o mentre té prou autonomia personal per venir.