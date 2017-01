La FUB presenta un programa d'actes de la Llum renovat i amb ganes de canvi

El premi Sèquia, les tradicionals ametlles de la Sèquia renovades i una font monumental d'on sortirà aigua refrigerada són els actes que organitza la Fundació Universitària del Bages, entitat administradora de les festes de la Llum d'enguany, amb la voluntat que quedin per a la ciutat de cara a les properes edicions de la festa.

Els actes de celebració de la Llum s'han presentat aquest dilluns migdia, així com també els primers guardonats del premi Sèquia. En la seva primera edició, els premis han reconegut a títol individual la tasca de Pere Garcia, mort recentment i impulsor de la Llum i la fira de l'Aixada entre altres. A nivell col.lectiu, s'ha premiat la feina feta per la cooperativa Mengem Bages.

La Llum tindrà diversos actes novedosos com ara una gimcana o el concert per la Llum al costat dels altres més tradicionals com ara el pregó, que anirà a càrrec del científic manresà Ignasi Ribas.

Segons el director general de la FUB, Valentí Martínez l'eix vertebrador de la Llum d'enguany són els valors i les actituds com les que el segle XIV van empènyer els manresans a construir la sèquia.