«He fet el pas per evitar la dissolució de l´associació»

Ja havia estat implicat anteriorment a l'Associació de Veïns de la Balconada i ha volgut tornar a estar a primera fila del moviment veïnal per evitar que el barri es quedés sense un ens que el representi. «He fet aquest pas per evitar la dissolució de l'associació. Quan vaig veure les dificultats que hi havia per trobar una nova junta, m'ho vaig rumiar i finalment he decidit fer el pas», confessa Mariano Jiménez.

Creu que seria molt més difícil aconseguir millores per a aquesta zona de Manresa si no hi hagués una entitat que pressiona les administracions, sobretot l'Ajuntament, perquè inverteixi en obres a la Balconada.

Jiménez té 51 anys i ha viscut bona part de la seva vida al barri de la Balconada. Fa 37 anys que hi viu, primer als edificis de la zona més antiga i després als blocs que es van construir amb posterioritat. Per aquest motiu assegura conèixer bé el tarannà del barri i quins són els problemes que l'afecten. A part, considera que pot aportar la seva experiència en aquesta nova etapa que comença en l'entitat sota la seva presidència. Juménez assegura que a la Balconada hi ha feina per fer i que està preparat.