L'Ajuntament de Manresa passa de pagar tard el 90% al 4% de factures

L´Ajuntament de Manresa va pagar fora de termini menys d´un 5% de les factures que li van presentar els proveïdors en el trimestre que va d´octubre a desembre del 2016.

El govern municipal ha aconseguit així donar-li la volta a la situació de retard sistemàtic amb el que complia les seves obligacions amb els proveïdors.

Després d´anys pagant el 90% de les factures o més fora del termini legalment establert, el darrer informe trimestral de tresoreria marca un inèdit 4,8%.

Es tracta de la millor xifra registrada en el pagament de factures de tots els informes trimestrals de tresoreria, dels quals ha fet seguiment Regió7 des de l´any 2012. I arriba després de dos informes consecutius anteriors en els què cada vegada el resultat era més positiu.

Amb aquest darrer, ja són tres informes clarament a la baixa i els resultats mostren una hisenda municipal que va començar l´any pagant el 83% de les factures fora de termini, els tres mesos següents el percentatge es va reduir fins el 39%, els següents tres mesos només es va pagar tard un 15,5% i va acabar l´any amb un 4,8%.

Això després de passar un 2015, 2014, 2013 i 2012 amb uns percentatges elevadíssims de retard.

El període mitjà de pagament de l´Ajuntament de Manresa se situa en els 50 dies, molt lluny de les esperes de fins a 14 mesos que havien hagut de patir els proveïdors, amb el perjudici que aquesta espera suposava especialment per a les petites i mitjanes empreses.



Un 8% de l´import total

Pel que fa a l´import, el 4,8% d´obligacions pagades fora del termini legalment establert equivalen a 375.561 euros, que són el 8,8% de l´import total del conjunt d´ordres de pagament: 4.276.516 euros

Aquestes dades no tenen res a veure amb el 88% de les factures pagades fora de termini del mateix període del 2012; el 91% del 2013; el 58% del 2014 o el 54% del 2015.

Per primer cop tres informes trimestrals de tresoreria de l´Ajuntament de Manresa consecutius posen el nombre de factures pagades dintre del termini legal per sota del 50%.

El darrer dels disset informes trimestrals de tresoreria per controlar la morositat de l´Ajuntament analitzats per aquest diari torna a ser el millor de tots amb diferència, com ja va passar amb el del trimestre de juliol a setembre.

Si la tònica es manté serà un indicador més de la millora de la salut econòmica de les arques municipals.

Cal recordar que el govern de Manresa pot tornar a demanar diners als bancs després de cinc anys sense poder-ho fer.

La reducció del deute per sota del límit legal ha permès a l´executiu que encapçala Valentí Junyent incloure al pressupost d´enguany un milió d´euros obtinguts en préstec.