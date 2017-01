Marc Serena presenta el seu darrer llibre sobre pobles petits a Foto Art

El periodista manresà Marc Serena presenta el seu darrer llibre Micro Catalunya, un viatge per 50 micro pobles al local de Foto Art de Manresa.L'acte de presentació tindrà lloc aquest dijous a 2/4 de 10 del vespre al local de Foto Art Manresa. Serena estarà acompanyat d'Edu Bayer, autor de les fotografies que il·lustren el llibre. De fet, l'apartat fotogràfic hi té un paper rellevant i per aquest motiu també es farà una projecció de les imatges dels pobles que apareixen en la darrera obra del periodista manresà. El llibre és un recorregut pels pobles més petits de Catalunya.