La FUB deixarà el premi Sèquia com a llegat per a les Festes de la Llum

El premi Sèquia, una versió modernitzada de les tradicionals ametlles de la Llum i la font monumental d'on sortirà aigua refrigerada són les activitats que organitza la Fundació Universitària del Bages (FUB), entitat administradora de les Festes de la Llum d'enguany, amb la voluntat que quedin per a la ciutat de cara a les properes edicions.

Els actes de la Festa de la Llum d'enguany es van presentar aquest dilluns, igual que els guardonats amb el primer premi Sèquia instituït per la FUB i la Fundació Aigües de Manresa. Han reconegut a títol individual la tasca de Pere Garcia, mort recentment i impulsor de la Llum i la Fira de l'Aixada, entre d'altres. A nivell col·lectiu, s'ha premiat la feina feta per la cooperativa MengemBages.

La Llum tindrà diversos actes nous com ara una gimcana que s'ha batejat amb el nom de La Manresada, el concert Cants per la Llum que se celebrarà a la Seu o l'exposició d'escultures d'Àngels Freixanet al mateix recinte universitari de Manresa.

A més d'aquestes activitats hi haurà els actes tradicionals, com l'eucaristia, que serà presidida per l'abat de Montser-rat, i el pregó. Enguany el protagonitzarà el científic manresà de l'Institut de Ciències de l'Espai, Ignasi Ribas. Se celebrarà el divendres 17 de febrer a les 8 del vespre al saló de sessions de l'ajuntament de Manresa. Al matí hi haurà el pregó infantil a càrrec d'alumnes de les escoles Sèquia i l'Espill.

Segons el director general de la Fundació Universitària del Bages, Valentí Martínez, l'eix vertebrador de les festes són els valors i el concepte d'actitud. «L'actitud ens ha semblat que era l'element diferenciador que fa que les persones o les institucions tinguin una manera determinada de desenvolupar la seva activitat».

A l'acte de presentació de la festa d'enguany el president de l'Associació Misteriosa Llum, Antoni Fornells, va afirmar que alguns dels actes que aporta la FUB, com el premi Sèquia, tindran continuïtat. El regidor de Festes de l'Ajuntament, Joan Calmet, va destacar que la FUB ha sabut interpretar la Llum del segle XXI. També va ser present a la presentació el director-gerent d'Aigües de Manresa, Josep Alabern, que va dir que la Llum «és la nostra festa. No en som administradors, però hi som sempre».