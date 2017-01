Manresa participa en la campanya «Casa nostra, casa vostra» a favor dels refugiats

#Manresa participarà activament a la campanya «Casa nostra, casa vostra» que es porta a terme a nivell nacional per defensar el dret d´asil i acollir a les persones refugiades. Aquest cap de setmana es duran a terme activitats culturals i reivindicatives que culminarà amb la presentació de la campanya diumenge a la tarda al teatre Conservatori i una encesa d´espelmes a la plaça Fius i Palà. Els actes s´han presentat aquest migdia. Els promouen voluntaris de la societat civil amb el suport de l´Ajuntament.

Per a la regidora d´Acció Social i Cooperació, Àngels Santolària, es tracta d´una campanya organitzada des de la societat civil «per tornar a posar d´actualitat el drama de ls refugiats». Va recordar que Manresa ja n´acull, a l'antiga residència de les Germanetes dels Pobres, però que cal pressionar el govern espanyol perquè Catalunya en pugui rebre directament.

Dissabte hi haurà activitats de forma simultània a tres places de la ciutat a partir de les 4 de la tarda. Crist Rei es convertirà en un espai de dansa, la Plana de l´Om en un espai coral i a Sant Domènec hi haurà música en directe amb la participació, entre altres, de Gossos o l´Esclat Gospel Singers.

A 2/4 de 9 del vespre es projectarà a la sala Els Carlins el documental de TV3 «No puc tornar a casa. El llarg camí de l´exili». Després hi haurà col·loqui amb alguns dels protagonistes del projecte. També hi participaran el responsable de Documentals de TV3, Manel Raya, i el membre de la productora Otokkar, que ha elaborat el treball, Josep Morell.

Per diumenge s´ha programat una sessió de meditació conjunta a la sala Mestre Blanch del Conservatori a 2/4 de 5 de la tarda, i una hora més tard començarà l´acte central de la campanya al teatre Conservatori. Hi participaran el membre de «Casa nostra, casa vostra», el periodista berguedà Xavi Rosiñol; el cantant de Txarango, Alguer Miquel; el cantautor i voluntari als camps de refugiats de Grècia, Oriol Barri i el refugiat sirià Seamend Ahmed.

Hi haurà actuacions musicals de l´Escola Municipal d´Artés i Jo Jet i Maria Ribot. S´estrenarà la cançó composada expressament per a la campanya per músics bagencs titulada «Un món per a les persones», que interpretaran els Strombers, Joan Rovira, Ferran Gallart, Paula Giberga, Senyor Mit, Gemma Abrié, Laia Frigolé, Maria Ribot i Oriol Barri. L´entrada costarà 3 euros, un preu simbòlic per pagar les despeses dels actes i la campanya.

En acabat, a les 7 de la tarda, hi haurà l´encesa d´espelmes col·lectiva davant mateix del Conservatori, a la plaça Fius i Palà.

L´objectiu de la iniciativa és «intentar canviar la llei d´immigració de casa nostra», segons un dels seus promotors, Oriol Barri. Durant tot el cap de setmana hi haurà estands per recollir signatures a favor dels refugiats i per al dia 18 hi ha convocada una manifestació a Barcelona que es preveu que sigui multitudinària. Hi haurà autocars que sortiran de Manresa. Els tiquets es poden adquirir a Òmnium Cultural, al carrer Sobrerroca, o bé a la pàgina web inscriu.me.