Un museu de murs pintats al Centre Històric de Manresa

Manresa té un Centre Històric molt marcat per la degradació d´alguns dels espais que l´integren. Just la setmana passada aquest diari va publicar un article dels edificis que han anat a terra els darrers anys en aquest sector per causes diverses, sobretot pel seu envelliment i la manca de manteniment. En vuit anys n´han enderrocat una quinzena. Edificis que desapareixen deixant solars buits, i murs.

Per compensar aquesta situació i aportar bellesa allà on queda lletjor, han anat sorgint iniciatives. Un exemple és la conversió d´algun d´aquests solars en petites places, com al carrer de la Mel i a la Muralla de Sant Francesc. Un altre, fer murals, originals i vistosos, als murs o bé a les façanes.

Un dels primers projectes per embellir el Centre Històric canviant grisor per color i creativitat va consistir a decorar la façana d´un edifici tapiat que hi ha al carrer de Barreres amb les entrades de diferents botigues, recordant les que hi havia hagut fa anys. Els artífexs van ser un grup d´artistes que van voler capgirar l´abandonament de l´espai. Un any a sobre, dins del cicle Tocats de Lletres es va fer el Pintats de Lletres. En aquesta ocasió es van pintar murals de temàtica literària al carrer de la Mel i al del Camp d´Urgell.

El novembre del 2013 es va estrenar la iniciativa coneguda amb el nom de Murs plàstics, que ha fet que en diferents carrers del Centre Històric, majoritàriament, hi hagin proliferat murals de gran format a cura de diversos artistes de l´esprai i el corró i la brotxa. Del carrer del Camp d´Urgell al de Magraner, passant pel del Cós i el d´Ignasi Balcells, el de la Dama, la Via de Sant Ignasi... Són murals de qualitat, dels que gairebé obliguen el vianant a fer-hi una fotografia i a desitjar que ningú no els espatlli amb una guixada barroera que, desgraciadament, també abunden molt per la ciutat.

En les tres edicions que s´han celebrat fins ara, aquesta iniciativa del Cercle Artístic de Manresa, amb el patrocini de l´Ajuntament i les empreses Montana i Pintures Sagrada Família, haurà generat una quinzena de murals, que selecciona un jurat coordinat per Eduard de Pobes i Marc López.

Paral·lelament als esmentats, s´han fet altres projectes per aportar color a aquest sector de la ciutat. El 2015, quatre artistes van deixar la seva empremta a Vic-Remei de la mà d´una iniciativa consistent a reinterpretar-hi obres exposades al Museu Comarcal. Al pati del Casal de les Escodines també hi van fer un mural.