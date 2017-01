La paret sota el baixador dels FGC es convertirà en un immens llenç

? L'Ajuntament afegirà als Murals plàstics els Murs alliberats. El funcionament serà diferent, però igualment el consistori s'ocuparà de lligar el permís amb la propietat. Consisitirà a anunciar que hi ha una paret de grans dimensions en un punt de la ciutat per pintar-hi, de manera que les persones que vulguin hi puguin abocar la seva creativitat. En aquest cas, també hi haurà una mica de control dels coordinadors del jurat dels Murs plàstics per evitar bretolades tipus posar un insult o una imatge ofensiva. La regidora de Cultura, Anna Crespo, ha avançat que ja hi ha tres parets localitzades, si bé queden aspectes per tancar, com la signatura d'un dels convenis amb la propietat. Un és al carrer de Jorbetes, ocupant gairebé tota la llargada del carrer, a la banda dreta en el sentit de la marxa dels cotxes. Un altre, al carrer del Remei de Dalt, a partir del carrer de les Reparadores fins al final, a la banda esquerra i en el sentit de la marxa dels cotxes. El darrer, especialment llaminer i vistós, és el que hi ha al carrer d'Aragó, tot el mur lateral del baixador dels FGC. Es tracta d'una paret d'uns 71 metres de llargada.