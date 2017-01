La regidora de Badalona que està en boca de tothom serà a Manresa aquest divendres

La regidora de Badalona Fàtima Taleb, que ha és notícia aquests dies per la polseguera que ha aixecat la seva denúncia que ha sofert atacs racistes i islamòfebs, serà aquest divendres a la tarda a Manresa, en la primera de les cinc xerrades d'un seminari sobre religió i patriarcat que han organitzat la CUP i Comunistes de Catalunya per mitjà de les seves agrupacions a les comarques centrals sota el títol "Feminisme: lluita de lluites".

La primera xerrada del cicle està dedicada a debatre sobre feminisme i religió i serà aquest divendres 3 de febrer, a les 7 de la tarda, a l'Espai Roig de Manresa (c. de la Mel, 8, 1r pis) amb la participació de Taleb i de Mar Griera. Taleb és mediadora social i regidora de l'Ajuntament de Badalona. Llicenciada en lletres modernes i mediació social, ha estat implicada des de sempre en el teixit associatiu badaloní promovent la convivència, la multiculturalitat i els drets de les dones musulmanes. El tancament d'una associació de dones musulmanes a Badalona per part del govern Albiol, entre d'altres fets, la va convèncer per fer el pas a la política. Així va entrar a formar part de la candidatura Guanyem Badalona en Comú, integrada per la CUP, Podem, Comunistes de Catalunya, activistes veïnals i independents, en les últimes eleccions municipals. Ara és regidora de Participació i Convivència del Districte 6 de Badalona, on viu des de fa 18 anys.

Fa pocs dies va denunciar dues agressions racistes. En el comunicat fet públic, explica que "mentre caminava cap a la parada d'autobús per anar a complir amb el meu deure com a regidora, un home de manera brusca em va insultar, em va escopir i va marxar sense que tingués temps de reaccionar"; el segon incident es va produir quan "una jove em va insultar de manera agressiva, a la qual cosa es van unir familiars seus i persones alienes que passaven pel carrer pensant que tenien dret a insultar-me i jo, el deure de callar, simplement per ser diferent i ser musulmana". Durant aquests dies moltes persones han mostrat la seva solidaritat a les xarxes socials condemnant les agressions i la incitació a l'odi que el PP i Albiol estan generant a Badalona.

L'acompanyara Mar Griera, sociòloga especialitzada en diversitat religiosa. Griera és directora del grup de recerca ISOR (Investigació en Sociologia de la Religió) i professora del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat investigadora convidada en múltiples universitats internacionals i ha impulsat i coordinat nombrosos projectes de recerca sobre diversitat religiosa, minories religioses i noves formes d'espiritualitat. També ha publicat extensivament sobre el tema i ha estat convidada a difondre la seva recerca a nombroses universitats de prestigi.



Properes xerrades

El divendres 10 de febrer, Núria Lozano, advocada laboralista, sindicalista i militant d'EUiA, parlarà de "Feminisme i lluita de classes". El divendres 17 de febrer el tema serà "Feminisme i política", a càrrec de Tània Verge, politòloga i membre de Feministes per la Independència, i Nuria Alcaraz, sociòloga i activista feminista. El 24 de febrer serà el torn de Rosa Cañadell, professora jubilada i ex portaveu del sindicat USTEC-STEs, que parlarà de "Feminisme i educació". La darrera sessió del cicle serà el 3 de març. En aquesta ocasió, la flòloga especialitzada en llenguatge i gènere Eulàlia Lledó parlarà de "Feminisme i llenguatge". Totes les sessions seran a les 7 de la tarda, a l'Espai Roig.