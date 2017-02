Un ambiciós projecte aposta per adequar un tram de la llera del riu

La Fundació Rosa Oriol ha presentat un ambiciós projecte als pressupostos participatius per adequar un tram de la llera del riu de manera que la ciutadania la pugui utilitzar com a espai per a esbarjo, per fer esport o per relaxar-se. Si aconsegueix els diners i no són suficients, preveu trobar la manera de completar el projecte aconseguint altres aportacions.

Aquest dissabte al matí, la fundació ha convocat la tercera i dar-rera sessió de la primera fase per netejar la llera del riu; el tram que va de la Carpa del Riu fins a la resclosa passat el pont del Congost. L'objectiu és culminar la feina feta en les dues sessions anteriors.

El pas següent és que el seu projecte sigui un dels més votats per la ciutadania per tal que es porti a terme. El projecte, han explicat fonts de la fundació, és ambiciós. No només inclou una plantada d'arbres sinó dotar l'espai de diversos serveis, des d'una passera de fusta per a vianants que connecti les dues bandes del riu passada la resclosa, fins a habilitar dos accessos a una punta i l'altra de l'àmbit en el qual es vol actuar; una zona per fer esport, bancs per descansar, gespa, un espai per poder passejar la mascota, i una zona més contemplativa per pescar, observar la fauna que hi ha i escoltar el soroll de l'aigua. L'espai on es vol actuar va del pont de Sant Francesc al del Congost.

De cara a dissabte, com és habitual, es fa una crida a aconseguir la màxima participació ciutadana. El punt de trobada, a les 9 del matí, és davant la Carpa del Riu i la previsió és que l'actuació s'allargui fins al migdia. Hi haurà esmorzar i els participants, que han de portar guants i rasclets, tenen una assegurança garantida, sempre que s'inscriguin quan arribin. També hi haurà monitors per cuidar la canalla mentre duri l'actuació.

Per la Festa de la Llum, acabada la neteja mitjançant les tres sessions que s'hauran fet, la Fundació Rosa Oriol, que va apadrinar la zona en la qual ha actuat, farà el lliurament simbòlic de l'espai desbrossat i netejat a l'Ajuntament, en espera d'obtenir el suport desitjat en els pressupostos participatius per tirar endavant el seu projecte.

En la primera neteja, el 17 de setembre passat, i la segona, el 5 de novembre passat, es va aplegar un centenar de persones, majoritàriament voluntaris de la fundació, empreses col·laboradores i ciutadans que s'hi van afegir.