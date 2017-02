El Barri Antic ofereix el Pintxo Pote cada dijous, amb tapes de creació i beguda

Catorze restaurants i bars del Barri Antic han sumat esforços per oferir, cada dijous, a partir de les 8 del vespre, el Pintxo Pote, una proposta gastronòmica que s'inspira en el Tap'Antic de la festa major, que cada any té molt èxit.

El Pintxo Pote inclou en cadascun dels establiments que l'organitzen una tapa de creació i una beguda per dos euros. Responsables de la iniciativa han destacat el fet que el Barri Antic es troba «en un gran moment a nivell de restauració, hi ha molts locals i amb estils molt diferents que ofereixen una proposta variada». Els locals adherits són: 2D Sushi, Cafè del Taller, Toni's, Do ut Des, El Quinze, Espai Rubiralta, Taverna dels 7 Turons, El Celler del Cal Bisbe, Nou Jutjat, L'Havana, El Rostoll, Sidreria Chelo, Taverna 1913 i Vermuteria Santa Rita.